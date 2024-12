Consegne ad emissione 0 per le strenne del mercato Campagna Amica di Modena

Sono state consegne all’insegna del rispetto ambientale quelle delle strenne del Mercato Campagna Amica della Ghirlandina. Sono stati infatti due magnifici esemplari di cavalli razza Haflinger (conosciuto comunemente come tirolese) a recapitare nel centro storico della città i regali acquistati dai produttori agricoli del Mercato di piazza Matteotti.

“Acquistare prodotti tipici locali è una scelta vantaggiosa e piacevole che sostiene le aziende agricole locali e l’economia del territorio – ha sottolineato il Direttore di Coldiretti Modena, Marco Zanni – che diventa anche una scelta ecologica perché si tratta di prodotti che non necessitano di lunghi trasporti, contribuendo a ridurre l’inquinamento e le emissioni di gas serra, che sono tra i principali fattori del cambiamento climatico. Oggi abbiamo, con la consegna a cavallo, – ha detto Zanni – abbiamo voluto anche simbolicamente azzerare le emissioni del trasporto successivo all’acquisto rendendo i regali completamente eco-friendly.”

Il Mercato della Ghirlandina – informa Coldiretti Modena – ospita in 300 metri quadrati le aziende del territorio che vendono direttamente i loro prodotti che in questo periodo natalizio possono diventare ghiotte ed originali occasioni per i regali: oltre alle classiche ceste con frutta e verdura, conserve e sottoli, salumi, Parmigiano Reggiano, vino, miele, pasta di grani antichi, biscotti, olio, Aceto balsamico di Modena tradizionale sarà possibile acquistare gelatine di uva, zafferano, spirulina, decorazioni natalizie completamente naturali e prodotti di bellezza a base di bava di lumaca.Per una sosta in mezzo al frenetico shopping natalizio sarà poi possibile godere dell’offerta di cibo contadino della cucina.