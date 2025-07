Correggio: rubano e-bike del valore di 2500 euro, denunciati due giovani

Si sarebbero introdotti all’interno di un’azienda di Correggio approfittando del gabbiotto d’ingresso probabilmente lasciato incustodito e aperto, senza forzare alcun accesso. Giunti all’interno del perimetro aziendale, avrebbero asportato una bici elettrica del valore di 2500 euro. Da qui la denuncia del titolare e le successive indagini dei carabinieri della stazione di Correggio, che supportate dai sistemi di video sorveglianza poste all’interno ed all’esterno del locale, permettevano di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti di due giovani rispettivamente di 18 e 19 anni, uno dei quali fra l’altro attualmente gravato dalla misura di prevenzione dell’Avviso Orale da parte del Questore di Reggio Emilia emesso il 13 novembre 2024.

Per questi motivi con l’accusa di furto aggravato in concorso i carabinieri della stazione di Correggio hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, due giovani di 18 e 19 anni senza fissa dimora. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

E’ accaduto nel pomeriggio del 23 giugno scorso.