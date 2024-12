Formigine: con l’auto fuori strada, in bilico sulla sponda di un canale

Questa notte poco prima dell’una, i Vigli del Fuoco di Modena sono intervenuti in via Bassa Paolucci a Formigine per un auto che, uscita di strada, ha finito la sua corsa in bilico sulla sponda di un canale con la conducente bloccato al suo interno.

La Squadra dei Vigili del fuoco ha dovuto prima mettere in sicurezza l’auto, ancorandola ad una pianta, e poi ha estratto la conducente affidandola alle cure dei sanitari del 118 in condizioni non gravi. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Formigine.