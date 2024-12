“Secondo Riccardo”, in scena il 14 e 15 dicembre alle Officine Creative Reggiane

SECONDO RICCARDO, andrà in scena sabato 14 Dicembre alle 21 e Domenica 15 Dicembre alle 19, presso le Officine Creative Reggiane in Via Gioia 4 (ingresso da Via Tonale) a Reggio Emilia, che per l’occasione vedranno il palcoscenico trasformarsi in una dance floor, un podio, un ring, sul quale si esibiranno Alejandro Bonn, Veronica Dariol, Davide Rossi e Stella Wendick della compagnia Artifragili. Lo spettacolo, liberamente ispirato a “Riccardo II” di William Shakespeare, è nato dal progetto drammaturgico di Davide Rossi, per la regia di Alejandro Bonn ed è sostenuto dal Teatro Miela Bonawentura di Trieste.

Durante lo spettacolo, il pubblico ripercorrerà, insieme agli attori, la storia di Riccardo e di Bolimbroke (Brook nella riscrittura), passando attraverso le storie di Gaunt, di York, di Mowbray e di Merlo (Aumerle nel testo originale), in un momento di svolta epocale per la loro società: la fine del potere concepito come di attribuzione divina e l’inizio di un potere sostenuto dal popolo. Il contesto è quello di un DJ set, per cui il pubblico sarà invitato a ballare e partecipare durante lo spettacolo, ascoltando le parole di Gaunt in veste di vocalist, che ha deciso di togliersi la vita e ci concede il suo ultimo avvertimento.

Per informazioni e prenotazioni: https://SECONDORICCARDO.eventbrite.it, biglietteria@mamimo.it oppure telefonando allo 0522-383178, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e nei giorni di spettacolo