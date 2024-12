L’Università di Bologna è uno dei dieci atenei più sostenibili al mondo

L’Università di Bologna entra nella top 10 degli atenei mondiali più attenti ai temi della sostenibilità. A certificarlo è l’edizione 2024 del ranking GreenMetric, che da quindici anni valuta le azioni e le politiche adottate dalle università in campo green.

I nuovi dati, pubblicati oggi, vedono l’Alma Mater confermare per l’ottavo anno consecutivo il 1° posto in Italia e raggiungere il 9° posto nella classifica mondiale: 3 posizioni più in alto rispetto all’edizione 2023. Quando aveva partecipato per la prima volta alle rilevazioni di GreenMetric, nel 2013, l’Ateneo si era piazzato al 183° posto a livello mondiale.

Grazie al suo ingresso, per la prima volta, nella top 10 globale della classifica, l’Università di Bologna è anche tra i vincitori dei GreenMetric Awards, consegnati oggi all’Università di San Paolo, in Brasile, in occasione della conferenza annuale di GreenMetric.

“L’Università di Bologna è orgogliosa di questo risultato, che riconosce il nostro profondo impegno per la sostenibilità e ci sfida a puntare ancora più in alto”, dichiara il Rettore Giovanni Molari. “In tempi di cambiamento climatico e crisi energetica, le università sono chiamate non solo a formare e fare ricerca, ma anche a dare l’esempio: per questo, dobbiamo agire in modo responsabile, dimostrando che innovazione e sostenibilità vanno di pari passo, favorendo la collaborazione tra discipline diverse e con partner esterni, creando soluzioni innovative che possano guidare la costruzione di un mondo più sostenibile”.

Lanciato da Universitas Indonesia nel 2010, il ranking GreenMetric è pensato per coinvolgere le università di tutto il mondo nell’impegno comune sui temi della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. Per realizzare la classifica vengono valutate le azioni e le politiche adottate dagli atenei in campo green, con un’attenzione particolare per il cambiamento climatico, il consumo di acqua e di energia, il riciclaggio dei rifiuti e la sostenibilità dei trasporti, l’investimento in ricerca e l’impegno nella didattica in queste tematiche.