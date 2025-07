Sinner, Sonego, Darderi, Cobolli e Cocciaretto al 3° turno di Wimbledon

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Giornata da sogno per il tennis azzurro sui prati inglesi, dove al secondo turno di Wimbledon è quasi en-plein: avanti Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Flavio Cobolli oltre a Elisabetta Cocciaretto, si ferma solo Lucia Bronzetti. Il numero uno del mondo supera nettamente l’australiano Alexandar Vukic 6-1 6-1 6-3, in poco più di un’ora e 40 minuti di gioco, e se la vedrà ora con Pedro Martinez, già battuto agli Internazionali di Roma nel 2022. “Sono molto soddisfatto della mia performance – commenta soddisfatto Sinner – Giocare contro Vukic è difficile, ho cercato di essere solido e di rispondere sempre bene. Sono contento di essere riuscito a chiudere prima della chiusura del tetto. In questo torneo ci sono state tante sorprese. Bisogna rimanere concentrati e alzare sempre il livello”. Avanti anche Sonego, che ‘vendicà Musetti piegando in quattro set il georgiano Nikoloz Basilashvili: 6-1 6-3 6-7(3) 7-6(4) il punteggio in favore del torinese, che si giocherà un posto negli ottavi di finale con Brandon Nakashima, testa di serie numero 29. A Cobolli, numero 24 del mondo e 22 del seeding, bastano poco meno di due ore per sbarazzarsi della wild card di casa Jack Pinnington Jones, numero 281 del ranking: 6-1 7-6(6) 6-2. Prossimo ostacolo Jakub Mensik, 15esimo favorito del tabellone. Bene Luciano Darderi, che elimina in tre set il britannico Arthur Fery (6-4 6-3 6-3) e dà appuntamento a Jordan Thompson. Fra le donne prosegue il cammino di Elisabetta Cocciaretto, che dopo l’impresa con Pegula regola 6-0 6-4 Katie Volynets: al terzo turno se la vedrà con Belinda Bencic, contro la quale ha perso l’unico precedente a Roma tre anni fa. La marchigiana resta l’unica azzurra nel tabellone femminile visto che Lucia Bronzetti si è arresa alla testa di serie numero 7 Mirra Andreeva per 6-1 7-6(4). Eliminata ieri in singolare, Jasmine Paolini si riscatta in doppio con Sara Errani: esordio vincente per le campionesse olimpiche, che eliminano con un doppio 6-3 il duo Bucsa/Kato.

