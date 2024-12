Sospettato in fuga fermato a Correggio dalla Polizia Locale

Un inseguimento degno di un action movie, che si è concluso con la cattura del sospettato che si è scoperto essere senza patente ed in possesso di cocaina.

L’evento è accaduto qualche giorno fa ma reso noto solo oggi: gli agenti del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Pianura Reggiana hanno intimato l’alt ad un veicolo lungo la Via Provinciale per Reggio. Si trattava di un’utilitaria condotta da un cittadino di nazionalità straniera il quale ha esibito una patente di guida le cui caratteristiche hanno fatto immediatamente dubitare circa la legalità del documento stesso.

Durante le verifiche del caso, il conducente ha manifestato evidenti segni di irrequietezza poi improvvisamente si è rimesso alla guida e ha ripreso la marcia tentando di fuggire ai controlli in direzione Reggio Emilia a velocità elevata, a luci spente, ed imboccando la strada incurante degli altri veicoli in transito. Gli Agenti si sono messi subito sulle sue tracce; dopo averlo quasi raggiunto lo stesso ha effettuato una pericolosa inversione del senso di marcia invadendo la corsia opposta e dirigendosi frontalmente verso la pattuglia di Polizia Locale costringendola ad effettuare una manovra di emergenza per evitare l’impatto tra i mezzi. Durante la fuga lo straniero è stato visto lanciare dal finestrino un pacchetto di sigarette.

Nel frattempo è giunta in ausilio un’altra pattuglia di Polizia Locale che dopo aver raggiunto il veicolo, ha provveduto a posizionarsi di fronte allo stesso arrestandone la marcia. Insospettiti dal gesto effettuato durante la corsa, una delle due pattuglie è ritornata sul posto ove ha individuato il pacchetto di sigarette. Dall’ispezione del medesimo è emerso che all’interno non vi erano sigarette bensì un involucro contenente una sostanza bianca che, a seguito di verifiche tramite il narcotest in dotazione, è risultata essere cocaina.

Il conducente è stato dapprima accompagnato presso la Questura di Reggio Emilia ove è stato compiutamente identificato secondo le procedure di rito e poi deferito all’autorità di giudiziaria perché in possesso di un documento falso, in possesso di sostanza stupefacente, subito sequestrata, e per resistenza a pubblico ufficiale. Lo stesso è stato altresì sanzionato per guida senza patente (si è accertato che non l’ha mai conseguita) e per altre violazioni al codice della Strada commesse mentre cercava di guadagnare la fuga.

“Siamo grati alla Polizia Locale – ha dichiarato il sindaco di Correggio Fabio Testi – per il lavoro quotidiano che svolge attraverso un impegno costante, in coordinamento con l’Amministrazione e le altre forze dell’Ordine, per garantire la sicurezza stradale e per contrastare la criminalità”.