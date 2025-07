Furto con spaccata nella notte in un bar a Casalgrande

Nella notte, intorno alle ore 2.30, i Carabinieri della Stazione di Casalgrande sono intervenuti tempestivamente in via Cà del Miele, presso il bar-tabaccheria “Drive Revival”, a seguito dell’attivazione del sistema d’allarme.

Effettuato il sopralluogo, i militari hanno constatato che ignoti malviventi, dopo aver infranto la vetrata della porta d’ingresso utilizzando un tombino come oggetto da sfondamento, si erano introdotti all’interno dell’esercizio commerciale. Una volta dentro, hanno asportato un cambiamonete e la cassa automatica. Il danno è in corso di quantificazione. Le indagini sono attualmente in corso da parte dei Carabinieri per risalire all’identità dei responsabili e ricostruire l’esatta dinamica del furto.