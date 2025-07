Dal 4 al 6 luglio torna Unknwn Festival al Parco della Resistenza di Scandiano

Musica, emozione e connessione. Torna a Scandiano uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: Unknwn Festival, in programma dal 4 al 6 luglio 2025 al Parco della Resistenza. Dopo il successo della prima edizione, che ha superato i 20.000 partecipanti, il festival rilancia con un programma ancora più ricco e spazi rinnovati. Tanti gli artisti che si alterneranno in console: dai Gemelli Diversi a Klingande, oltre 20 dj e producer della scena italiana e internazionale per un appuntamento dedicato agli appassionati di elettronica. Ma anche attività per famiglie, spazi per i bambini e pure una battaglia nel parco a colpi di… paintball!

Unkwnwn è un progetto nato dal basso, sostenuto da una rete di giovani organizzatori e sposato dal Comune di Scandiano, che fin dall’inizio ha creduto nell’idea di un festival gratuito e accessibile a tutti, patrocinando l’iniziativa e contribuendo in modo concreto alla sua realizzazione.

«Vogliamo che chiunque possa partecipare, senza barriere economiche», spiega Marcello Riva, tra i fondatori insieme a Luca Sala, Christian Crocetti e Alex Preti.

«Per la nostra amministrazione è stata una scelta naturale appoggiare questo gruppo di ragazzi volenterosi – spiega il sindaco Matteo Nasciuti – Si parla spesso delle nuove generazioni in modo grezzo e qualunquista. Il successo di questo festival è la dimostrazione che a volte basta mettersi in ascolto di chi è più giovane di noi, guidandolo con un po’ d’esperienza, per creare un momento di divertimento in sicurezza»

«Animare per tre giorni il Parco della Resistenza per noi rappresenta una scelta politica – aggiunge l’assessora alla promozione del territorio Silvia Venturi – Perché Scandiano è fatta di molti luoghi e la sfida è valorizzarli tutti, sfruttando le loro potenzialità. Ancora una volta dobbiamo ringraziare i nostri concittadini, che con pazienza accoglieranno tanti giovani ragazzi da tutta la provincia fino a tarda sera. Ma sono certa che sapranno apprezzare la capacità organizzativa di questi ragazzi, che definierei chirurgica»

La line-up punta su artisti di caratura nazionale e internazionale, con un sound capace di coinvolgere pubblici trasversali:

Venerdì 4 luglio: Gemelli Diversi

Storica band del panorama hip hop italiano, i Gemelli Diversi hanno segnato gli anni Duemila con hit come Mary, Fotoricordo e Un attimo ancora. Il loro stile inconfondibile fonde rap, pop e melodia, capace di far cantare intere generazioni.

Sabato 5 luglio: Klingande

Klingande è uno dei nomi di punta della scena internazionale melodic house: producer francese da oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, celebre per l’uso del sax dal vivo e un sound che unisce eleganza e vibrazioni estive. Ha conquistato il pubblico globale con hit come Jubel (oltre 250 milioni di stream e #1 in mezza Europa, 5× platino in Italia) e Pumped Up (quasi 200 milioni di stream). I suoi set sono autentici viaggi musicali, tra groove avvolgenti e atmosfere solari.

Domenica 6 luglio: Rudeejay

Rudeejay è noto per i suoi remix ufficiali per artisti come Martin Solveig e Bob Sinclar, e per un sound energico che spazia tra EDM e pop-dance.

Unknwn è pensato come un’esperienza a 360 gradi. Attorno al palco, il Parco della Resistenza ospiterà:

12 food truck selezionati

Una nuova area chill con installazioni e panchine scenografiche

Una VIP zone con vista direttamente sul Main Stage

Un mercatino di artigianato e creatività

Spazi per famiglie e bambini

Tra le novità, la possibilità di partecipare in loco a partite di paintball immersi nella natura, grazie agli spazi suggestivi del parco, che diventeranno per l’occasione un’arena dinamica per il divertimento di tutti.

Non mancheranno inoltre curiosità come il tatuatore professionista tra le bancarelle, giochi e aree esperienziali. Il tutto all’insegna della sostenibilità e dell’inclusione, con il contributo di realtà locali come Ripuliamoci, Croce Rossa, Protezione Civile e numerose associazioni del territorio.

“Il ricordo più bello dello scorso anno? Vedere famiglie, giovani, bambini e anziani ballare insieme. Nessun problema, solo sorrisi e felicità condivisa. È da lì che abbiamo deciso di continuare, con ancora più energia”, raccontano gli organizzatori.

Con il patrocinio e il sostegno del Comune di Scandiano e grazie al supporto dei main sponsor: Giusto Spirito, Repak, Master Service Lorenz, Blind, Gin Kris e tanti altri partner che stanno contribuendo a rendere possibile l’edizione 2025.