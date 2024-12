Fiocco azzurro in Giunta a Sassuolo

È nato oggi Valerio, figlio di Maria Raffaella Pennacchia, Assessore con delega al Piano opere pubbliche e PNRR, Manutenzioni e Arredo urbano, Partecipazione civica e quartieri, Pari Opportunità.

“La splendida famiglia di Mara e Fabrizio si arricchisce ulteriormente con la nascita di Valerio – afferma il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – un meraviglioso regalo di Natale.

Per l’intera Giunta è un orgoglio avere tra le proprie fila un assessore come Mara, presente sempre ad ogni impegno fino all’ultimo giorno di gravidanza. A Mara e Fabrizio, ma a anche ai loro due figli che, da questa sera si troveranno in tre, le più vive e sincere felicitazioni a nome dell’intera Giunta e dell’Amministrazione Comunale di Sassuolo”.