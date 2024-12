Make Your Impact 2024, al via la terza edizione del concorso ad impatto sociale

Torna Make Your Impact, il concorso giunto alla sua terza edizione, ideato per supportare e potenziare la capacità degli Enti di Terzo Settore della Provincia di Modena di generare impatto sociale sul territorio e sulle comunità. In particolare, l’iniziativa intende sostenere il consolidamento e il potenziamento organizzativo di imprese e cooperative sociali attraverso la ridefinizione dei processi aziendali, la creazione o consolidamento di nuove unità organizzative, la trasformazione digitale, la transizione verde, l’ampliamento dei servizi e l’incremento del numero e delle tipologie dei beneficiari.

Il bando è nato dalla volontà condivisa di Fondazione di Modena e UniCredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture ETS, e i partner AICCON Research Center, Human Foundation, ManagerNoProfit, Confcooperative Terre d’Emilia, Legacoop Estense e Forum del Terzo Settore della Provincia di Modena.

Possono partecipare al concorso sia le imprese che le cooperative sociali iscritte alla sezione imprese sociali del Registro imprese che presentino, alla data di scadenza del bando, almeno un bilancio approvato. Tutti i candidati devono avere sede legale o una sede operativa in provincia di Modena.

L’iniziativa mira a stimolare i partecipanti alla sperimentazione di soluzioni innovative in risposta a bisogni presenti o attesi e all’avvio di processi di cambiamento organizzativo.

L’obiettivo è guidare la transizione verso modelli economici inclusivi, focalizzandosi sui bisogni della comunità, combattendo l’incremento delle disuguaglianze e incoraggiando progetti imprenditoriali che generino un impatto positivo tangibile sul territorio.

Il bando intende sostenere progetti volti al miglioramento, rafforzamento o ampliamento di attività o progettualità già esistenti e capaci di generare un impatto sociale misurabile, con ricadute sul territorio della provincia di Modena. Più in dettaglio, i candidati dovranno promuovere imprenditorialità sostenibile ad impatto sociale in risposta a bisogni sociali del territorio della Provincia di Modena; alimentare innovazione, anche attraverso soluzioni digitali e soluzioni capaci di coinvolgere la comunità nella progettazione e nella produzione di beni e servizi; promuovere la creazione di reti coesive e filiere di produzione sociale anche con amministrazioni pubbliche e attori for profit; sviluppare valore economico e sociale sul territorio della provincia di Modena, rivolto anche ai giovani e alle categorie vulnerabili o svantaggiate; alimentare progetti economicamente sostenibili e con un alto grado di replicabilità.

Gli ambiti di pertinenza dei progetti potranno riguardare Servizi di istruzione e formazione; Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale; Salute e assistenza sanitaria; Rigenerazione urbana e città sostenibili; Transizione ambientale equa e inclusiva; Arte e Welfare culturale.

Per partecipare basterà inviare le proposte progettuali entro il 15 marzo 2025 attraverso la piattaforma digitale idea360 messa a disposizione da Fondazione Italiana Accenture ETS. Una giuria composta da rappresentanti di Fondazione di Modena, UniCredit, Fondazione Italiana Accenture ETS, AICCON e Human Foundation valuterà le migliori proposte, stilando una prima classifica in cui saranno inseriti gli 8 Enti finalisti. Questi ultimi potranno quindi partecipare ad un workshop che prevede una formazione trasversale – organizzata da “MakeYourImpact” attraverso tre seminari dedicati, rispettivamente, alla redazione del business plan, ai documenti di bancabilità, alla valutazione d’impatto – e ad un’attività di advisory personalizzata, messa a disposizione dall’Associazione ManagerNoProfit, di supporto alla finalizzazione e all’invio della domanda definitiva.

Fondazione Modena ha previsto un rimborso di 12mila euro complessivi, dunque fino a un massimo di 1.500 euro per ente, per la partecipazione del personale delle imprese alle attività di accompagnamento.

Il Bando prevede la selezione di 3 vincitori per i quali è a disposizione un contributo liberale complessivo di 60mila euro, stanziato dalla Fondazione di Modena.

È previsto anche un premio speciale fino a 5mila euro, erogato da Fondazione Italiana Accenture ETS a favore del progetto che presenti elementi di innovazione, anche tecnologica, in grado di garantire la maggiore scalabilità e replicabilità al progetto stesso, in termini di qualità e quantità di beneficiari raggiunti. FIA, inoltre, metterà a disposizione dei tre vincitori un’azione di mentorship mirata, finalizzata ad accompagnare i beneficiari nella realizzazione del progetto.

I tre vincitori, inoltre, avranno la possibilità di accedere a un finanziamento UniCredit – di importo massimo pari a 100mila euro ciascuno, a tasso zero per il finanziato, nell’ambito dell’offerta di Impact Financing della banca – accompagnato da un’erogazione liberale fino a 5mila euro pay for success, ovvero legata all’avvenuto raggiungimento degli obiettivi di impatto sociale del progetto.

Human Foundation, grazie al contributo di Fondazione di Modena, provvederà a fornire formazione e supporto tecnico per la valutazione e rendicontazione dell’impatto sociale delle attività avviate dalle 3 organizzazioni premiate. Ai vincitori, infine, sarà garantita anche la possibilità di usufruire di servizi di tutoring e mentoring curati da Confcooperative Terre d’Emilia e Legacoop Estense (previa iscrizione a titolo gratuito ad una delle due centrali cooperative).

Il regolamento è consultabile collegandosi al link makeyourimpact.apply-idea360.com, da cui è possibile iscriversi.

Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit: “UniCredit sostiene con impegno i propri clienti e le comunità in cui opera per costruire una società più sostenibile ed inclusiva. Il concorso Make Your Impact ne è un esempio. Con entusiasmo proseguiamo nel percorso avviato con Fondazione di Modena e importanti partner nazionali e locali, creando una nuova opportunità di crescita per il territorio e per le sue imprese sociali. Vogliamo contribuire alla realizzazione di percorsi di sviluppo manageriale, necessari per realizzare progetti sostenibili e replicabili. Siamo convinti che ciò costituisca un ottimo investimento nel futuro per tutta la collettività”.

Matteo Tiezzi, Presidente della Fondazione di Modena: “Con la nuova edizione del Bando Make Your Impact Fondazione di Modena conferma il proprio impegno per un welfare inclusivo e innovativo. Il nostro obiettivo è infatti quello di continuare a sostenere progetti di imprese e cooperative sociali capaci di rispondere ai bisogni del territorio, valorizzando la collaborazione tra enti pubblici e terzo settore. E’ infatti attraverso la co-programmazione che crediamo possa rafforzarsi il welfare locale chiamato sempre più a offrire risposte efficaci alle persone in condizioni di vulnerabilità e marginalità, per una comunità più coesa, solidale e attenta ai bisogni di tutti”.

Simona Torre, Direttore Generale, Fondazione Italiana Accenture ETS: “In occasione di questa nuova edizione di MakeYourImpact, Fondazione Italiana Accenture ETS conferma il suo impegno nell’empowerment di una nuova generazione di imprenditori sociali che intendono costruire realtà ad elevato impatto sociale durature e sostenibili, di cui poter tracciare e misurare la ricaduta positiva sulla società, anche attraverso un utilizzo consapevole delle più avanzate tecnologie digitali”.