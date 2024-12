Pomeriggio di festa domenica in piazzale Marconi a Reggio Emilia

Quest’anno il Comune di Reggio ha scelto di portare le luci delle feste anche in viale IV novembre e nel piazzale della stazione.

Domenica prossima, 8 dicembre, con la collaborazione delle diverse associazioni che operano nella zona, ci terrà un pomeriggio di festa in piazzale Marconi, un’occasione per tutti i cittadini di riappropriarsi e vivere un quartiere che nell’ultimo periodo ha mostrato evidenti segni di sofferenza.

Appuntamento a partire dalle 15.30 in piazzale Marconi, nell’area antistante l’hotel San Marco. Si comincia con uno spettacolo dedicato ai bambini: arriva “Simba”, il leone, che giocherà con i piccoli spettatori presenti.

Alle 16 ci sarà un concerto tradizionale di voci e percussioni e contemporaneamente per i bambini ci sarà un laboratorio organizzato dalla scuola “Bella cultura” sull’esperienza della calligrafia tradizionale cinese a pennello.

Al concerto seguirà un saluto del sindaco Marco Massari e dell’assessora all’economia urbana Stefania Bondavalli.

“La decisione di illuminare viale IV Novembre e il piazzale della stazione storica nascono da un intento ben preciso – spiega l’assessora Bondavalli – che è quello di ricollegare questa zona con il centro storico. Le luci sono un segno, come lo è la festa dell’8 dicembre, che abbiamo organizzato con la collaborazione delle associazioni che ogni giorno vivono in questa zona, una collaborazione che abbiamo intenzione di mantenere e valorizzare anche per il futuro”.

Il ristorante “Mei Wei” offrirà un punto di ristoro per tutti i partecipanti, con thè caldo e dolci, a cui si affianca anche un’esposizione di oggetti di artigianato provenienti dalla Cina. Sempre all’interno del ristorante ci sarà un intrattenimento musicale con il cantante di Enrico Zingaropoli “Il mio cuore cinese”.

Alla realizzazione dell’evento, assieme al Comune e a Mondinsieme, hanno collaborato alcune associazioni che già operano nella zona: l’associazione Afrodanzalo, l’associazione Terraleydi e l’associazione Cinesi di Reggio Emilia.

Sempre domenica 8 dicembre alle 17, in sala del Tricolore, ci sarà un concerto natalizio dell’Orchestra giovanile di Quattro Castella “Futuro in musica”.

L’orchestra giovanile di Quattro Castella ha all’attivo numerosi concerti ed eventi, con gran favore di pubblico, come ‘Musica nel cuore’, serie di eventi a scopo benefico-educativo, il ‘Festival delle orchestre giovanili’, che si propone ogni anno all’inizio di giugno a Quattro Castella. Inoltre può vantare importanti e preziose collaborazioni con altre associazioni del territorio e altri gruppi musicali.

L’orchestra giovanile di Quattro Castella si avvale della cooperazione di vari docenti-musicisti; la direzione artistica è a cura del maestro Davide Castellari, coadiuvato dalla maestra Anna Vezzani. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

IL TRENINO DI NATALE

Da mercoledì 4 dicembre, fino al 6 gennaio compreso, è tornato in centro storico il trenino di Natale, che tanto piace non solo ai bambini.

La stazione del trenino è in piazza della Vittoria, a ridosso del parco del Popolo (dalle 9.30 – 13/ dalle 15 – 19, il 24 e 31 dicembre chiusura anticipata alle 18, il 25 il trenino sarà operativo dalle 16).

Il trenino percorrerà le vie del centro storico, offrendo ai bambini la possibilità di un tour della città a bordo di un mezzo che conserva tutta la magia delle favole.

Per prenotazioni scuole e informazioni: 3335313590

REGGIO EMILIA ON ICE

E’ aperta al parco del Popolo la grande pista di pattinaggio. Nella suggestiva cornice del parco sarà possibile divertirsi pattinando sul ghiaccio. In alcune fasce orarie saranno presenti in pista anche alcuni maestri di pattinaggio.

La pista, che rimarrà aperta fino al 2 febbraio 2025, accoglierà con pacchetti scontati anche le scuole. Per prenotazioni e informazioni 347/6296866 – 351/5511137.

IL MERCATINO DI NATALE

Nella splendida cornice di piazza San Prospero è aperto il mercatino di Natale con le tipiche casette di legno.

In piazza si respira una magica atmosfera natalizia fatta di profumi e colori tipici di questo speciale periodo. Prodotti tipici, dolci, articoli da regalo, prodotti di qualità per questo mercatino tutto da scoprire. Tra le casette di legno ci sarà anche quella di Babbo Natale, con tanto di cassettina delle lettere, dove i bambini potranno portare la loro letterina.

Il Mercatino di Natale resterà aperto fino al 6 gennaio, festa della befana.

A SPASSO TRA MERCATI E PRODOTTI TIPICI

Tutti i weekend di dicembre saranno animati dalla presenza di mercatini nelle varie zone del centro storico. In piazza Prampolini tornano le produzioni tipiche e tradizionali a cura degli agricoltori e artigiani locali con Campagna Amica e Coldiretti Reggio Emilia, Confederazione italiana agricoltori Reggio Emilia, Confagricoltura Reggio Emilia e Associazione Vezzano e dintorni – ProRe.

Prosegue la mostra “Le vetrine raccontano: Stanislao Farri, Piasa Ceca, 1970-1980”, organizzata dalle attività commerciali dell’area di piazza San Prospero. All’iniziativa partecipano la Casa della Penna, Calzature Lady Massetti, L’Angolo del gelato, Bigiotteria Pierpaolo, ottica Rivi, Bottega del Tortello, forno Melli, Piadineria dei Leoni, Il Fruttologo, Matilda Bottega Tessile. Un percorso di immagini che riportano le suggestioni degli scatti di un grande fotografo.

Il programma completo di Natale è pubblicato sul sito del comune di Reggio Emilia http://www.comune.re.it/natale