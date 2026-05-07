La Principessa del Galles in visita a Reggio: Sindaco e Assessora ringraziano il personale di nidi, scuole d’infanzia e servizi

“La visita di altissimo profilo è un riconoscimento a chi, nel lavoro quotidiano, rende possibile un’idea di educazione capace di mettere al centro i diritti, la relazione, la ricerca e la partecipazione”.

La lettera inviata al personale

“Care educatrici, insegnanti, pedagogiste, atelieriste, cuoche, colleghe e colleghi dei nidi, delle scuole dell’infanzia e degli uffici comunali, in questi giorni Reggio Emilia accoglierà una visita istituzionale internazionale di altissimo profilo, che rappresenta per noi molto più di un riconoscimento formale. È la conferma che ciò che costruiamo ogni giorno nei nostri nidi e nelle nostre scuole ha un valore che parla al mondo e va ben oltre i confini della nostra città e del nostro Paese. Questo risultato non nasce per caso, ma dal lavoro lungo, serio e appassionato di una comunità intera”. A scriverlo sono il sindaco Marco Massari e l’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud in una lettera indirizzata a tutto il personale dei servizi educativi, dei nidi e delle scuole d’infanzia della città di Reggio Emilia.

“Reggio Children – continuano – ha portato il nostro approccio educativo in tutto il mondo, il personale scolastico lo ha incarnato ogni giorno nei nidi, nelle scuole e nei servizi, il Comune ha continuato a credere in un modello che richiede investimenti, cura e visione, le famiglie hanno scelto ogni giorno questo progetto educativo, riconoscendolo come parte della propria vita e della crescita dei propri figli.

È grazie a questa alleanza tra persone e istituzioni che la Principessa del Galles ha deciso di venire a Reggio Emilia: perché incuriosita dal lavoro educativo concreto nato qui, dentro le nostre scuole e nidi d’infanzia. Sarà un’occasione preziosa per condividere da vicino come lavoriamo, quale idea di infanzia, di educazione e di comunità contribuiamo a costruire ogni giorno: un’idea che nasce dall’ascolto dei bambini e delle bambine, dalle loro domande, dalle loro intuizioni, dalla relazione quotidiana con chi li accompagna nella crescita.

Ed è per questo che vogliamo dirlo prima di tutto a voi: questo riconoscimento appartiene a tutte e tutti noi. A chi ogni mattina apre le porte di una scuola reggiana, a chi accoglie i bambini e le bambine con professionalità, sensibilità e competenza, a chi, nel lavoro educativo e organizzativo quotidiano, rende possibile un’idea di educazione capace di mettere al centro i diritti, la relazione, la ricerca e la partecipazione.

A tutte e tutti voi va il nostro grazie più sincero. Con gratitudine e orgoglio”.