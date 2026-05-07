Finale Emilia in occasione della Festa Nazionale della Croce Rossa Italiana

Festa di compleanno per il Comitato della Croce Rossa Italiana di Finale Emilia, che sabato 9 e domenica 10 riempirà piazza Garibaldi a Finale Emilia con volontari, attrezzature e stand per mostrare alla cittadinanza le diverse attività messe in campo dal personale della Cri finalese.

Si inizierà sabato, alle 16, con il taglio del nastro e in seguito si potrà partecipare a una “gara” con la quale tutti i cittadini potranno cimentarsi nell’esecuzione delle manovre salva-vita.

Alle 18 sono attesi i saluti istituzionali del Sindaco di Finale Emilia Marco Poletti e del

Vicesindaco Michele Gulinelli; a seguire cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle

associazioni che sostengono la Croce Rossa di Finale, a cui va tutta la gratitudine dei volontari CRI, così come alle Crocerossine che affiancano e supportano le attività messe in campo nel finalese; così come il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana.

Diversi i commercianti che hanno deciso di aderire alla Festa CRI, allestendo le vetrine in tema Croce Rossa; a loro va tutta la gratitudine del Comitato di via Modena, per l’attenzione all’opera dei volontari e per il supporto materiale garantito.

Fino a mezzanotte gli operatori CRI animeranno la piazza con attività per i più piccoli e

dimostrazoni delle Unità Cinofile, dei Nuclei UAS con i loro droni e del gruppo TLC

telecomunicazioni. Non mancherà la musica ad allietare la festa, resa possibile dalla disponibilità dei Vigili del Fuoco volontari di Finale Emilia, che insieme ai “cugini” della Croce Rossa festeggeranno i 100 anni di vita del presidio finalese.

Domenica la festa sarà principalmente culinaria, con i “ragazzi” della Croce Rossa di Finale che offriranno un pranzo a tutti cittadini che vorranno avvicinarsi al mondo della CRI.