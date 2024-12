Domenica a Guastalla “Maggiorenni di Costituzione”

Domenica 8 dicembre in Sala del Consiglio la Consegna della Carta Costituzionale ai cittadini nati nell’anno 2006. L’invito ai 155 neo diciottenni è stato consegnato a mano, personalmente, da assessori e consiglieri

La scorsa settimana i componenti della Giunta e del Consiglio comunale hanno consegnato a mano 155 lettere, una per ogni cittadino e cittadina guastallesi che, nel corso di quest’anno, hanno compiuto 18 anni per invitarli a partecipare all’iniziativa “Maggiorenni di Costituzione” che si terrà domenica 8 dicembre 2024 alle ore 15.30, presso la Sala del Consiglio in Municipio (piazza Mazzini 1).

“Consegnando gli inviti a mano direttamente ai destinatari, abbiamo voluto farci conoscere dai neo maggiorenni e renderli partecipi dell’iniziativa fin da subito” ha detto il vicesindaco e assessore alla scuola Chiara Lanzoni.

Domenica pomeriggio sarà l’occasione per dare a questi ragazzi e ragazze il benvenuto nella maggiore età e consegnare loro una copia della Carta Costituzionale. Inoltre, Gabriele Maestri, costituzionalista, farà un intervento su “Le regole del gioco”.

“Sarà un momento per celebrare questa tappa importante e scambiare qualche parola sulle nuove responsabilità che acquisirai come protagonista attivo della nostra Italia” si legge nella lettera consegnata ai neo diciottenni, a firma del sindaco di Guastalla Paolo Dallasta e della Giunta Comunale.

L’invito per domenica pomeriggio è rivolto ai neo maggiorenni, alle loro famiglie e ai loro amici.