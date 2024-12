Alle Aldini Valeriani “Risvegli: storie di voci ritrovate” – Fabio rimettiti presto

Domani, nell’ambito della “Giornata internazionale sulle persone con disabilità”, nell’Auditorium dell’Istituto Aldini Valeriani di Bologna (dalle 10.30 alle 12.30) la fondazione “Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris” con Maria Vaccari mamma di Luca, operatori, volontari e “testimoni di un risveglio” (persone uscite dal coma che frequentano i laboratori teatrali nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris) incontreranno gli studenti e i loro docenti .Sarà presente anche Valentina mamma di Fabio studente proprio dell’Istituto che ha avuto lo scorso anno un grave incidente stradale e che sta facendo grandi progressi alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

“Assieme al prof. Andrea Urso dell’Istituto – dice Fulvio De Nigris presidente della fondazione “Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris – saremo contemporaneamente a Roma, a Palazzo Chigi, nell’ambito della riunione plenaria dell’’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità’ convocata dal Ministro Alessandra Locatelli per illustrare questa iniziativa dal titolo “Risvegli: storie di voci ritrovate”. Li faremo partecipare ad un percorso di “storytelling” che abbiamo realizzato: un insieme di storie raccolte per raccontare i percorsi di un risveglio: dal trauma, alla riabilitazione, al ritorno al domicilio. All’ingresso dell’Istituto è ancora presente il cartello “Fabio Gallo rimettiti presto” e condivideremo con la comunità di studenti e docenti i suoi progressi, la sua voglia di tornare musicista e riprendere gli studi, le nostre azioni per un nuovo progetto di vita comunque attivo e inclusivo. L’iniziativa si inserisce nell’impegni firmati recentemente al G7 Inclusione e solidarietà di Assisi nella Carta di Solfagnano a sostegno dell’inclusione e del diritto di tutti alla piena partecipazione in particolare alla vita civile, sociale, culturale del nostro paese; per dar luogo ad una società equa e dialogante e contribuire al superamento di ogni forma di razzismo e di esclusione”.

(cav.Fulvio De Nigris, presidente Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris ets)