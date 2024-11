Sassuolo, approvata dal Consiglio Comunale la Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026

È stato approvato nl corso del Consiglio Comunale di ieri sera, la Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026 che prevede importanti stanziamenti del Comune di Sassuolo.

Ad iniziare dagli 850.000€ ottenuti dal Pnrr per la realizzazione dell’ampliamento della Mensa alle scuole Caduti per la Libertà di Borgo Venezia. Si tratterà di un fabbricato compatto di circa 354.17 mq suddivisi in due principali aree, il refettorio (pari a 156,54 mq) e la cucina con servizi annessi (quasi 197,73 mq).

L’esigenza è quella di preparare e servire pasti per 115 alunni, in unico turno.

Tutti i locali saranno progettati in modo da essere accessibili e fruibili da tutti gli utenti, illuminati e arieggiati in modo ottimale come da normativa.

680.000€ per il sistema ciclabile. Il Comune di Sassuolo si è posizionato nei primissimi posti della graduatoria pubblicata dalla Regione Emilia-Romagna inerente al bando regionale per la promozione della mobilità ciclabile, ricevendo un finanziamento di circa 680.000 euro. Questo sostegno copre una parte significativa del progetto complessivo, del valore di poco meno di 1 milione di euro, destinato a migliorare la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale per studenti e residenti. Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare piste ciclabili, sistemazione di alcune strade scolastiche, opere stradali e ciclopedonali strategiche per collegare le zone residenziali di Sassuolo con la zona delle stazioni ferroviarie connettendole attraverso il centro storico fino al Polo Scolastico Provinciale, per un totale di oltre 2 chilometri di connessioni ciclopedonali. L’iniziativa si allinea perfettamente con le linee di indirizzo del bando regionale, che promuove interventi per migliorare l’accessibilità, garantire la sicurezza stradale e incentivare l’uso della bicicletta nei comuni con più di 30.000 abitanti, come Sassuolo.

Sono previsti interventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza degli attraversamenti, a beneficio di tutti i cittadini con l’obiettivo di incrementare la rete ciclopedonale, in assoluta sicurezza, lungo due direttrici: la prima verso nord collegando il sistema delle Stazioni con tutta l’area del centro; la seconda che, dalla zona residenziale e quindi da Consolata, Rometta Alta e Bassa, Centro Storico, raggiunga il Polo Scolastico”.

400.000€ per i Servizi Sociali: 167.000 € destinati a progetti di inclusione e sostegno della disabilità; 171.000€ invece saranno destinati ai minori, al sostegno ed all’inclusione dei soggetti più difficili

335.000€ per la manutenzione del verde. La potatura, di norma, può essere effettuata dal 1 novembre al 15 marzo e dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno. Già in questi giorni ha preso il via l’appalto di potature lungo via Montale, Ada Negri e viale San Gregorio, il nuovo stanziamento permetterà di ampliare le aree oggetto di intervento già a partire dal periodo invernale.

Una parte dei progetti realizzati con quei fondi porteranno a 286 nuove piante messe a dimora, con tanto di relativo impianto d’irrigazione, per celebrare i nuovi nati nel 2023. Poi la manutenzione delle panchine e dei cestini del parco Ducale, nel quale i lavori termineranno a breve e l’Amministrazione farà in modo che il polmone verde più grande, vissuto e storico della nostra città, sia anche dotato di arredi alla sua altezza.

Poi la manutenzione delle aree verdi: la potatura di alberi in viali cittadini che da anni chiedono un intervento e che non sono mai stati considerati. Ad ogni abbattimento, nel caso di piante a rischio schianto o irrimediabilmente compromesse, seguirà l’immediata ripiantumazione con tanto di servizio di irrigazione visto che oggi, con i cambiamenti climatici a cui assistiamo, senza impianto d’irrigazione il rischio di sopravvivenza di una pianta è ridotto al minimo a causa dei lunghi periodi caratterizzati da mancanza di piogge.

85.000€ per l’infanzia: 50.000€ per il Pea e 35.000€ per i servizi al Nido. L’ulteriore somma è stata stanziata per sostenere il servizio PEA (personale educativo assistenziale) per tutti gli alunni di tutti gli ordini di scuole, dalle scuole dell’infanzia alle superiori, statali o paritarie. Un aiuto fondamentale alle famiglie che devono affrontare spesso un percorso complesso. Negli ultimi anni le richieste di interventi di integrazione scolastica a favore di alunni con disabilità sono cresciute, perché è cresciuto il numero dei bambini e ragazzi certificati. Tale legge prescrive, per questi casi, l’ assegnazione di risorse, umane e materiali, a carico dei bilanci comunali da affiancare alla risorse assegnate alle scuole direttamente dallo stato (quali i docenti di sostegno).

80.000€ per gli Hub urbani. Si tratta di aree poste al centro delle città e dei comuni caratterizzate da una pluralità di funzioni e soggetti rispetto ai quali le attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi svolgono un ruolo centrale per accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e garantire una integrazione e valorizzazione di tutte le risorse presenti nel territorio.

Le politiche regionali rivolte alla qualificazione della rete commerciale e distributiva dei centri urbani in una ottica più vasta che guarda allo sviluppo dell’economia urbana come motore dello sviluppo delle aree urbane e delle comunità locali, innovando gli strumenti per la qualificazione e innovazione delle strutture e delle imprese e le azioni di marketing delle aree commerciali, agendo anche sulla governance attraverso nuovi strumenti diretti a migliorare lo sviluppo, la gestione e la promozione degli interventi aumentandone l’efficienza, la continuità̀, l’attrattività facendo leva sulla capacità delle imprese di fare rete e di evolversi anche in attività multiservizi attraverso processi di innovazione e ibridazione e collegandosi ad altri ambiti di intervento (rigenerazione e valorizzazione urbana, offerta culturale, attrazione turistica, valorizzazione dei prodotti tipici, green economy). Il finanziamento, che gode di un contributo regionale, servirà a realizzare uno studio in grado di fotografare le criticità suggerendo modi e luoghi d’intervento.