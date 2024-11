Cgil Fp e Uil Fpl: “Istituto Ortopedico Rizzoli, distribuite risorse per il personale del comparto per oltre 1 Milione e mezzo di Euro”

La Cgil Fp e la Uil Fpl comunicano che nella giornata del 25 novembre 2024 è stato sottoscritto un accordo Aziendale tra le stesse Organizzazione Sindacali e la Direzione Aziendale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli per la distribuzione di oltre 1 milione e mezzo di € per Infermieri, Tecnici di Radiologia Oss., Amministrativi, Ausiliari e tutto il personale di comparto.

“Nello specifico sono state incrementate le risorse pari a 93 mila euro, il pagamento dello straordinario al 100% per tutto il personale e per il personale OSS di Sala Operatoria al sabato viene garantito a cadenza mensile.

Con una finalizzazione di 165mila euro sono state confermate le maggiorazioni delle indennità di Pronta Disponibilità, di turno notturno e di area critica (sale operatorie, terapia intensiva, PS) con la novità che dal 2025 il pagamento delle indennità, comprensive di maggiorazioni, avverrà con cadenza mensile.

Sono stati stanziati 185 mila euro per i Differenziali Economici (ex progressioni orizzontali), vengono confermati tutti i progetti in essere e si individuano due nuovi progetti quali il progetto “accoglienza” e il progetto riorganizzazione fisioterapia determinata dalla revisione dei protocolli di trattamento in base alle necessità del paziente, per un totale di 57.000 €. Inoltre viene confermata la mappatura degli incarichi per i professionisti della salute e dei funzionari per ulteriori 563.000€ e ulteriori 20.000 € per incarichi sull’area assistenti e operatori.

Le Organizzazioni Sindacali Fp Cgil e Uil Fpl avevano inviato alcuni giorni prima inviato una nota dettagliata alla direzione con proposte concrete che sono state quasi tutte accolte dalla direzione per questo ci riteniamo soddisfatti per l’ottimo risultato raggiunto che aumenterà anche se di poco i salari dei nostri colleghi che quotidianamente effettuano doppi turni-lunghe etc etc.

Infine le stesse Organizzazioni Sindacali a seguito della soppressione di ben 70 posti auto nell’area di San Michele in Bosco (ospedale) hanno ottenuto l’apertura del tavolo trattante sul tema parcheggi che si terrà in data 11 Dicembre 2024 un tema molto sentito dai lavoratori che oltre a pagare per venire a lavorare sono costretti a venire ore prima per trovare un parcheggio.

Le OO.SS. hanno diverse proposte per affrontare e risolvere tale situazione, tra cui, quella più immediata per diminuire il disagio, è la richiesta di aprire il percorso che da via Bellombra arriva in Ospedale con la messa a disposizione da subito di ben 30 posti auto. Attendiamo fiduciosi una risposta dalla direzione”.

(Cgil Fp e Uil Fpl)