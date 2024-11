Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: l’impegno dei Carabinieri di Modena

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno reso omaggio alla memoria di Anna Sviridenko, vittima di femminicidio. Questa mattina, nel parcheggio antistante la caserma, è stato deposto un mazzo di fiori nel luogo dove, lo scorso giugno, venne ritrovato il corpo senza vita della donna.

Nel pomeriggio, alle ore 17:30, presso la sede del Comando Provinciale, si terrà un’intervista al Capitano Marco Zavattaro, Comandante della Compagnia di Modena. Per l’occasione, l’edificio sarà illuminato di arancione, aderendo alla campagna internazionale “Orange the World”, un’iniziativa simbolica per ribadire l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella lotta contro la violenza di genere.

Alla cerimonia parteciperà anche la dott.ssa Maria Luisa Cionini Barbolini, delegata provinciale di Modena dell’associazione Soroptimist International d’Italia, testimoniando la solida collaborazione tra l’Arma e l’organizzazione, iniziata nel 2019. Tra i progetti più significativi c’è “Una stanza tutta per sé”, che ha portato alla realizzazione di circa 200 spazi allestiti presso caserme in tutto il territorio nazionale, dedicati all’ascolto delle vittime di violenza domestica e di genere e la verbalizzazione delle denunce in un contesto dedicato e assolutamente riservato, in grado di trasmettere una sensazione di accoglienza e attenzione per le sofferenze subite.

A livello nazionale, il Comando Generale dell’Arma ha promosso una campagna di sensibilizzazione con la diffusione di materiale informativo e video sui principali canali social, per incoraggiare le vittime a denunciare gli abusi subiti.

Anche la caserma di Modena dispone di una sala per audizioni protette, confermando l’impegno locale nel garantire il massimo supporto alle vittime e nel contrastare i reati previsti dal “codice rosso”. L’Arma dei Carabinieri, attraverso attività di prevenzione, informazione e repressione, ribadisce la sua vicinanza alle donne e il suo ruolo fondamentale nella tutela dei diritti e della dignità di ogni persona.