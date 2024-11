“Domeniche in musica”: quartetto di arpe a Medolla

Nuova stagione di concerti per il Comune di Medolla nella cornice del Teatro Webber Facchini. Dopo il successo della precedente edizione “Dal Duo al Quartetto” e della Tosca, realizzata in occasione dell’anniversario pucciniano, che ha visto un grande riscontro da parte del pubblico, gli appuntamenti si svolgeranno di domenica pomeriggio alle 17, da qui il titolo DOMENICHE IN MUSICA: il primo appuntamento sarà domenica 24 novembre alle ore 17 con un programma interamente dedicato alle raffinate sonorità dall’arpa.

Seguirà un appuntamento a dicembre, domenica 15, dedicato all’Operetta, e poi, a seguire domenica 26 gennaio 2025, domenica 23 febbraio 2025 e domenica 16 marzo 2025, con un programma vario e con musicisti di riconosciuto valore.

Il concerto di Domenica prossima, sotto la direzione artistica dell’Associazione Culturale Cantieri d’Arte APS, vedrà come protagonisti i quattro arpisti del Quartetto “Arpe Diem”.

Sul palco, il Quartetto d’Arpe “Arpe Diem” omaggerà il pubblico con “Arpa Fantastica”, un raffinato programma che prevede, tra gli altri, una fantasia sui brani più celebri di Giuseppe Verdi, alcuni estratti da Le Quattro Stagioni di Vivaldi e la Suite da “Lo Schiaccianoci” di Tchaikovsky, tutte in versioni trascritte per quartetto d’arpe.

I quattro arpisti che formano l’ensemble Arpe Diem sono: Davide Burani, Duccio Lombardi, Morgana Rudan e Federica Sainaghi.

Si informa che l’ingresso al concerto è a pagamento ed il costo del biglietto è di 8€.