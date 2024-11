L’ensemble capitanato da Sandro Pezzi al Piccolo Teatro di S.Ilario venerdì 22 novembre

“D’amore, di morte e di bellezza”, in scena al Piccolo Teatro in Piazza di S.Ilario venerdì 22 novembre (ore 21), è uno spettacolo, che fonde musica, poesia e teatro per dare vita ad un coinvolgente viaggio intimo e sentimentale attraverso le varie declinazioni dei temi dell’amore, della bellezza e della morte nelle canzoni di alcuni grandi cantautori italiani (Francesco Guccini, Fabrizio De André, Franco Battiato, Francesco De Gregori, Ivano Fossati, Roberto Vecchioni, Davide Van De Sfroos, Edoardo Bennato) intrecciate con testi originali, e brani narrativi e poetici di alcuni tra i più importanti scrittori del Novecento, come Natalia Ginzburg, Emily Dickinson, Evgenij Evtušenko e altri ancora.

Le canzoni sono eseguite dal vivo con arrangiamenti acustici da Sandro Pezzi (voce, chitarra e armonica), Vanessa Paolini (voce, flauto, clarinetto, chitarra), Enrico Fava (tastiera), Massimo Zoppi (basso), Fiorenzo Fuscaldi (percussioni). I brani poetici e narrativi sono interpretati da Stefano Reggiani e Sara Gozzi.

Il titolo dello spettacolo allude a un album di Guccini del 1996 “D’amore di morte e di altre sciocchezze”.

Sandro Pezzi, già protagonista al Piccolo Teatro la scorsa primavera con l’omaggio all’Irlanda “Once in a lifestime”, è musicista e fotografo: numerosi i suoi reportage di viaggi nel mondo, mostre fotografiche e concerti, con diverse pubblicazioni su riviste nazionali specializzate come il magazine “Meridiani”.

Lo spettacolo fa parte della stagione promossa da Teatro L’Attesa, Comune di Sant’Ilario d’Enza e Parrocchia di Sant’Eulalia.

Ingresso: 12 euro (ridotto 10 euro; iscritti/e CISL 8 Euro). Prevendite: Tabaccheria Merlini, piazza Repubblica, Sant’Ilario d’Enza. Prenotazione telefonica: 328 6019875.