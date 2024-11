‘1984 La nuova vita felice’, domenica al Teatro Pedrazzoli di Fabbrico

Domenica 24 novembre alle 17:00, presso il Teatro Comunale Pedrazzoli, la compagnia Teatro Binario 7 porterà in scena il capolavoro letterario di Gerorge Orwell del 1949: “1984 La nuova vita felice“.

Drammaturgia e regia Corrado Accordino. Con Luigi Aquilino, Daniele Crasti, Daniele Ornatelli, Silvia Rubino, Alessia Vicardi. Movimenti coreografici Romina Contiero. Aiuto regia Valentina Paiano. Produzione Compagnia Teatro Binario 7 (MB).

Tratto dal capolavoro di George Orwell scritto nel 1949, lo spettacolo vede in scena vari personaggi utili solo al progredire del sistema sotto l’occhio del Grande Fratello. Si tratta di personaggi privi di una vita intima e privata. Il romanzo descrive pensieri e immagini fuori controllo e ipnotiche, come quelle che, in maniera inconscia o ingenua, subiamo quotidianamente. E poi il senso della ribellione, il coraggio di non fare la “cosa giusta”.

Per gli spettatori muniti di biglietto, al termine dello spettacolo è disponibile il Foyeritivo, l’aperitivo in foyer grazie alla collaborazione con Bottega 14 e Nonna Olma.

Info e prenotazioni al 331. 4426784 oppure scrivendo a info@teatropedrazzoli.com