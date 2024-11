Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 19 novembre 2024

Cielo in prevalenza molto nuvoloso con deboli piogge o pioviggini sparse, più probabili in Appennino. Parziali schiarite sul settore appenninico centro-orientale e pianure romagnole nel corso nella seconda parte della giornata.

Temperature minime in aumento, con valori intorno a 7/8 gradi. Massime in lieve calo sulle pianure emiliane, con valori intorno a 9/11 gradi; in aumento invece sulla Romagna con valori introno a 13/15 gradi e punte localmente più alte sulle zone collinari a causa del vento di Garbino, attivo anche dopo il tramonto.

Venti moderati sud-occidentali sui rilievi, con intensità in aumento nel corso della giornata fino a divenire forti in serata, soprattutto sul settore romagnolo, dove tenderanno a raggiungere anche le zone di pianura. Ventilazione debole, in prevalenza settentrionale, sulle pianure emiliane.

Mare poco mosso, con modo ondoso in aumento al largo.

(Arpae)