Sabato alla Panizzi di Reggio Emilia giornata di studi dedicata alla narrazione del Risorgimento

Sabato 16 novembre la Sala del Planisfero della Biblioteca Panizzi ospita una giornata di studi dedicata alla storia e alle pratiche di divulgazione del Risorgimento in Italia. L’evento, intitolato “Divulgare il Risorgimento. Da Nicomede Bianchi al terzo millennio”, prende le mosse dall’opera dello storico reggiano Nicomede Bianchi (Reggio Emilia 1818 – Torino 1886), direttore dell’Archivio di Stato di Torino, tra i primi studiosi del Risorgimento, il cui archivio è conservato in Biblioteca Panizzi a Reggio Emilia.

L’iniziativa, promossa dalla Biblioteca Panizzi e dai Musei Civici di Reggio Emilia insieme al Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino e l’Archivio di Stato di Torino, in collaborazione con Istoreco e la Sezione di Reggio Emilia della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, propone una ricognizione da parte di storici e studiosi volta ad analizzare l’evoluzione della memoria risorgimentale dall’Ottocento fino ai giorni nostri.

La giornata di studi si articola in due momenti: la sessione del mattino a partire dalle ore 9.30, coordinata da Roberto Balzani (Università di Bologna) ed incentrata sulla dimensione storica della divulgazione risorgimentale, si apre, dopo i saluti istituzionali, con la presentazione dell’impegno storiografico di Nicomede Bianchi (Pierangelo Gentile – Università di Torino) per poi passare alla narrazione risorgimentale in età liberale (Alberto Ferraboschi – Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia), durante il fascismo (Mirco Carrattieri – Liberation Route Europe) e nell’Italia repubblicana (Michele Finelli – Associazione Mazziniana Italiana).

Nella sessione pomeridiana dalle ore 15.00, coordinata da Alessandro Campi (Istituto Nazionale per la Storia del Risorgimento) sono presentate alcune esperienze contemporanee di divulgazione risorgimentale. In particolare sono illustrate la riscoperta del Risorgimento in occasione del centocinquantesimo dell’Unità d’Italia (Anna Villari – Università Uninettuno di Roma), l’esperienza di mostre e musei risorgimentali in Italia (Silvia Cavicchioli – Università di Torino) e quella del Museo del Tricolore di Reggio Emilia (Chiara Pellicciari – Musei civici Reggio Emilia), oltre all’opera di divulgazione risorgimentale attraverso musei diffusi (Carlo Saletti (Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea), siti virtuali on-line (Christian Satto – Università per stranieri di Siena) e fumetti (Elena Putti – Museo del Risorgimento di Genova).

In concomitanza con il convegno, a partire da sabato 16 novembre alle ore 17.30 è allestita nella sala mostre della Biblioteca Panizzi la mostra documentaria “Una storia per tutti. Nicomede Bianchi e la pedagogia del Risorgimento“, che sarà visitabile durante gli orari d’apertura della biblioteca fino al 29 marzo 2025.

Nicomede Bianchi, patriota risorgimentale, storico, direttore dell’Archivio di Stato di Torino e uomo di scuola impegnato nelle istituzioni, rappresenta il tipico intellettuale militante dell’Ottocento

L’itinerario espositivo allestito in Biblioteca, prendendo le mosse dall’archivio di Bianchi e dal ricco patrimonio dei fondi storici conservati alla Biblioteca Panizzi e al Museo del Tricolore, propone un percorso attraverso la narrazione risorgimentale e la sua trasformazione nel passaggio tra Otto e Novecento.

Per l’occasione, sabato 16 novembre il Museo del Tricolore di Reggio Emilia osserverà un’apertura straordinaria dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Ingresso libero.

Per ulteriori informazioni www.bibliotecapanizzi.it