Nella settimana di “Nati per leggere” i volontari in biblioteca di Albinea leggeranno storie per bimbi e bimbe tra i 2 e i 5 anni

La Biblioteca di Albinea promuove da anni la rassegna “Nati per Leggere”, il programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, sostenuto e diffuso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus.

In occasione di questa iniziativa, nei pomeriggi da lunedì 18 a venerdì 22 novembre (dalle 16.30 alle 17.30) e nella mattina di sabato 23 novembre (dalle 10.30 alle 11.30) i lettori e le lettrici volontarie della biblioteca saranno disponibili nella Sezione Piccolissimi per chi volesse ascoltare storie e condividere il piacere di leggere insieme.

Le letture sono rivolte a bambini e bambine da 2 a 5 anni. Non è necessario prenotare.

Per maggiori informazioni: biblioteca@comune.albinea.re.it

La Settimana nazionale Nati per Leggere è stata istituita nel 2014 per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini. Nel 2024 si svolge dal 16 al 24 novembre, il periodo è stato scelto poiché il 20 novembre ricorre la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Nati per Leggere ha scelto di esserci, con un messaggio deciso e universale: ogni bambino ha il diritto di essere protetto, non solo dalla malattia e dalla violenza ma anche dallo svantaggio socio-culturale e dalla povertà educativa.

È anche grazie alle pagine dei libri e alle parole delle storie, che si può fare! Le storie, con le loro parole e loro immagini, sono una fonte inesauribile di stimoli che, se offerti precocemente e con continuità, incidono profondamente sull’itinerario di vita di un bambino. Le storie diventano così quel diritto che Nati per Leggere si impegna a diffondere e a garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini.