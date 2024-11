Il 17 novembre a San Prospero lo spettacolo ispirato al testo di Gianni Rodari

È mattina e una giovane fruttivendola si appresta, come ogni giorno, ad aprire il suo negozio, ma quando arriva scopre che tutto è completamente sottosopra: cassette ribaltate, cumuli di frutta e verdura ovunque. Sembra scoppiata la rivoluzione degli ortaggi.

La spiegazione di tutta quella confusione viene da un ragazzino dall’aria simpatica, col viso chiaro e uno strano ciuffetto di capelli verdi sulla testa: o meglio, non è proprio un ragazzino, si tratta di Cipollino.

Quando il padre Cipollone viene ingiustamente arrestato dalle guardie del Principe Limone, Cipollino gli promette che tornerà a liberare lui e tutti i bravi cittadini a cui il perfido sovrano ha tolto la libertà. Da quel momento inizia il suo viaggio e la sua lotta contro i bricconi e i prepotenti.

Questa la trama di Pomodoro, Cipolla, Limone: la rivoluzione!, lo spettacolo che andrà in scena presso l’Auditorium Volmer Fregni di San Prospero domenica 17 novembre alle 16.00 e alle 17.30 nell’ambito di ‘Contatto’, la nuova stagione del teatro partecipato di TiPì.

Ognuna delle due repliche può consentire un massimo di 35 spettatori per volta, e per questo è fortemente consigliata la prenotazione.

Ispirato a “Le avventure di Cipollino” di Gianni Rodari, lo spettacoli di e con Irma Ridolfini, per la regia di Michela Carìa, che animerà anche i pupazzi in scena, è consigliato per un pubblico di bambini dai 5 anni in su.

Prossimo appuntamento in cartellone, sabato 30 novembre, sarà quello con Ultimo. Ballata di uomini e bestie, di e con Matteo Vignati per la regia di Mario Perrotta.

La biglietteria è aperta mercoledì dalle ore 18.30 alle 19.30 e, nei giorni di spettacolo, il sabato dalle 18:30, la domenica un’ora prima degli spettacoli.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere tramite e-mail a progetto.tp@gmail.com, e via WhatsApp al 331.7487202. Prevendite sul sito www.diyticket.it.

Per info consultare la pagina Facebook TiPì – Stagione di Teatro Partecipato, il profilo Instagram stagione.tp e il sito www.stagionetipi.com.