Ultime fasi per la messa in sicurezza del ponte sul Rio Groppo ad Albinea

Sta per concludersi l’articolato e complesso intervento di messa in sicurezza del ponte sul Rio Groppo, al km 1+400 della Strada Provinciale 37 “Albinea – Pratissolo – Chiozza”, nel territorio comunale di Albinea. Dopo mesi di lavori, siamo ormai alle ultime fasi: il completamento delle opere renderà possibile la riapertura completa dell’infrastruttura, con standard di sicurezza e funzionalità pienamente rinnovati.

A partire da lunedì 7 e fino a sabato 12 luglio, dalle ore 8.30 alle 19.00, sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo o movieri per consentire la rimozione delle barriere esistenti e l’installazione di nuove protezioni sui rilevati di accesso al ponte. Seguirà una seconda fase, da lunedì 14 a mercoledì 23 luglio, sempre nella stessa fascia oraria, in cui si procederà con la stesura dello strato di usura, il taglio dell’asfalto in prossimità dei giunti, la loro posa e infine il completamento della segnaletica orizzontale.

L’intervento, finanziato con risorse statali assegnate attraverso il DM 225 del 2021, ha comportato un investimento complessivo di 850.000 euro. L’ultimo stralcio di lavori, in corso in queste settimane, ammonta a circa 100.000 euro.