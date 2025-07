Modena, trovati 5 gattini con le orecchie tagliate vicino alla madre morta. Salvati dalle Guardie OIPA

Cinque gattini orfani, in evidente stato di incuria e con le orecchie recise, sono stati recuperati sotto il ponte TAV e messi in salvo dalle Guardie Zoofile dell’OIPA di Modena: i piccoli, tre maschi e due femmine di circa 2 mesi, si trovavano accanto al corpo della madre, rinvenuta purtroppo senza vita.

I gattini si presentavano in condizioni precarie, in grave stato di denutrizione e infestati da pulci. Secondo la relazione del veterinario da cui sono stati portati immediatamente, le orecchie gli sarebbero state amputate con uno strumento affilato a poco più di un mese, a giudicare dallo stato di rimarginazione delle ferite. Al momento del recupero, alcune persone non identificate hanno preteso la restituzione dei cuccioli, nonostante il loro evidente stato di sofferenza e in assenza di alcun titolo legittimo.

L’OIPA ha sporto denuncia contro ignoti per il reato di maltrattamento di animali. “La mutilazione delle orecchie è una pratica inaccettabile e, se effettuata senza alcun fondamento sanitario, costituisce un reato. Gli animali non sono oggetti su cui esercitare potere o abusi: il taglio delle orecchie, salvo motivi sanitari specifici, rappresenta una lesione arrecata senza necessità e per crudeltà, da intendersi anche come insensibilità dell’agente. Si tratta di un atto che infligge un’inutile sofferenza e che va perseguito con fermezza“, dichiara Sara Ferrarini, Coordinatrice provinciale Guardie Zoofile OIPA nucleo di Modena e provincia.

I cinque gattini sono ora al sicuro e stanno ricevendo le cure necessarie, ma sono in cerca di una famiglia per la vita: chiunque desideri offrire loro una seconda possibilità, può inviare una richiesta di adozione scrivendo a guardiemodena@oipa.org.