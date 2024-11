A Sassuolo nasce “Cultura Senza Barriere”, nuovo progetto di welfare culturale

Si intitola “Cultura Senza Barriere”, è il progetto che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Sassuolo, Gallerie Estensi e la Fondazione Teatro Carani, coinvolgendo i settori del welfare e della cultura, con il supporto dei servizi sociali in carico all’Unione del Distretto Ceramico.

La prima iniziativa è programmata per il 30 novembre 2024 ed ha l’obiettivo di portare diversi gruppi di persone fragili e/o persone che supportano la fragilità nell’ambito della nostra comunità, in una visita a Palazzo Ducale che sarà totalmente gratuita e concepita per abbattere le barriere economiche e sociali che spesso limitano l’accesso alla cultura, in un’ottica di lotta alla povertà culturale e di progressiva inclusione.

Grazie alla collaborazione tra le Gallerie Estensi e il Comune di Sassuolo, saranno garantite visite guidate accessibili, con il supporto di guide esperte e operatori sociali, offrendo un contesto sicuro e adeguato ai bisogni specifici dei partecipanti.

Grazie, poi, alla collaborazione con la Fondazione Teatro Carani che ha vinto un bando della Fondazione di Modena, sono stati resi disponibili 50 biglietti gratuiti per permettere loro la partecipazione agli spettacoli della Stagione teatrale.

Il welfare culturale si basa sulla consapevolezza che la cultura è uno strumento fondamentale per il benessere delle persone, in particolare di quelle in situazioni di fragilità; le iniziative messe in campo oggi rappresentano solamente il primo step di un percorso che punta ad allargare i propri confini anche ad altre realtà ed associazioni culturali.

Gli obiettivi del progetto sono rendere la cultura accessibile alle persone fragili, promuovendo la partecipazione attiva alla vita culturale del territorio, favorire il benessere psicofisico attraverso l’esperienza culturale in un contesto storico di grande valore, stimolare l’interesse e la curiosità per l’arte, la storia e la bellezza, offrendo un’esperienza arricchente e inclusiva, rafforzare il senso di appartenenza alla comunità attraverso attività condivise e guidate.