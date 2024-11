Sabato 16 l’Open day dello Spazio Giovani di Castelfranco Emilia

Restituire alla cittadinanza i risultati di un percorso partecipativo che intende promuovere il coinvolgimento attivo nella comunità dei più giovani. Coerentemente con questo obiettivo il 16 novembre il parco Cà Ranuzza di Castelfranco Emilia – in particolare all’interno del fienile di via Nenni 7 – ospiterà l’Open Day Spazio Giovani, un evento dedicato alla scoperta e alla valorizzazione degli spazi per le nuove generazioni.

L’Open Day ha due obiettivi fondamentali. Il primo è quello di promuovere la conoscenza dello Spazio Giovani e aumentarne la frequentazione, favorendolo come un ambiente di incontro, creatività e partecipazione. Il secondo scopo è di illustrare le proposte emerse dal percorso partecipativo, che si è concluso a luglio, in cui i giovani hanno avuto l’opportunità di esprimere le proprie idee e necessità.

Il progetto è stato promosso dall’Unione dei Comuni del Sorbara, che ha ricevuto un finanziamento dalla Regione. La gestione dello Spazio Giovani è stata affidata alla cooperativa Bangherang. L’Open day, coordinato invece da Opengroup, propone un programma ricco di attività gratuite. La giornata inizia alle 10 con un Laboratorio di Uncinetto, per il quale è necessaria la prenotazione al numero 388 8370402. Segue, alle 11:30, un Corso di Yoga promosso da Kinesfera, aperto ai partecipanti dai 14 anni. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, si svolge una Masterclass di Difesa Personale, sempre promossa da Kinesfera per ragazzi e ragazze dai 14 anni in su. Contestualmente, dalle 14:30 alle 16:30, si tiene il Digital Career Day, un workshop sulla progettazione di interfacce digitali, promosso da Macchine Celibi. A partire dalle 16 fino alle 22, il pubblico può partecipare allo Swap Party, un angolo dedicato allo scambio di vestiti vintage, mentre dalle 17 alle 19 si svolge il REALM Fest, un pomeriggio di giochi di società e di ruolo, accompagnato da un’esibizione del Rock Acoustic Duo, organizzato da Officine Musicali e Accademia di Pan. Infine, la giornata si conclude con un Bar e DJ Set, con Loco Caffè e dj Badlife, dalle 18 alle 22.

«L’Open day – riflettono in chiusura dal Comune – è un momento cruciale per la comunità di Castelfranco Emilia, perché non solo celebra i risultati di un percorso partecipativo, ma invita tutti i giovani a unirsi in un viaggio di crescita e cambiamento. Insieme possiamo costruire un futuro migliore, più inclusivo e stimolante, dove ciascuno possa sentirsi protagonisti attivo della comunità».