Notte sul Colle, a Fiorano domani sera 4 luglio

La città di Fiorano Modenese si prepara ad accogliere la quarta edizione dell’evento di notte sul colle. Questa mattina, alla presenza della stampa, il Sindaco Marco Biagini, il Parroco Don Roberto Montecchi e l’organizzatore evento Gabriele Imperato, hanno illustrato il rinnovato programma della manifestazione che si terrà domani, venerdì 4 Luglio sul Colle del Santuario di Fiorano.

Come affermato durante la conferenza, l’amministrazione accoglie ben volentieri la possibilità di promuovere con il patrocinio questo evento, divenuto ormai appuntamento fisso dell’estate del Distretto ceramico. Il Sindaco ha affermato infatti l’importanza dell’avvenimento che si terrà nel luogo simbolo della Città, augurandosi che questo evento possa sempre crescere e continuare.

Da parte sua il Parroco ha evidenziato l’importanza di questo progetto come momento di raccolta fondi per andare a sostenere le opere di carità del distretto e le attività giovanili della parrocchia.

E’ quarta edizione dell’evento Notte sul Colle, una serata unica per il territorio, in cui i partecipanti saranno accompagnati in un percorso eno-gastronomico, sul colle del Santuario di Fiorano. Sotto le Stelle di una notte di Luglio, si potranno degustare i saperi e i sapori della costiera amalfitana, tra calici di uve di vitigni secolari e musiche live delle terre partenopee.

Un particolare grazie va ai giovani volontari impegnati da mesi per programmare

e garantire la buona riuscita di questa serata.