Toano capitale della ruzzola ospita il Campionato Italiano Individuale Figest

La FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali fa 50 e saluta l’importante traguardo regalandosi, sabato 5 e domenica 6 luglio, una nuova edizione del Campionato italiano di lancio di ruzzola individuale.

Col patrocinio del Comune di Toano e il sostegno di Emilia Romagna Turismo, la locale Asd del presidente Pasquale Filippi, organizza nelle località Vogno e Cerrè Marabino, l’importante sfida tricolore alla quale parteciperanno oltre 200 giocatori da varie regione italiane così suddivisi: 80 di categoria A, 64 di categoria B e 64 di categoria C.

I campioni uscenti, Marco Piersanti per la cat. A, Romeo Paoletti cat B, Giustino Del Bianco cat C, venderanno cara la pelle e sulle strade della provincia di Reggio Emilia, proveranno a bissare il titolo tricolore conquistato lo scorso anno.

Questo evento non è solo un’importante competizione sportiva ma anche un’occasione per ribadire il valore dei giochi tradizionali come veicolo di cultura, aggregazione e relazioni internazionali. Proprio in quest’ottica, Toano si è resa protagonista, nei giorni scorsi, di un evento di grande significato: la sigla di un Patto di Amicizia con la città marocchina di Assa.

Una delegazione ufficiale di Assa, guidata dal sindaco Aba Mahmoud e dalla presidente della Federazione marocchina di atletica, Nezha Bidouane, ha visitato Toano, rafforzando un legame che ha preso forma proprio grazie alla comune passione per la ruzzola e per i giochi tradizionali. Questo accordo mira a promuovere scambi culturali, turistici, economici ed educativi, dimostrando come lo sport e le tradizioni popolari possano costruire ponti tra culture diverse, favorendo la pace e lo sviluppo reciproco.

Il Campionato Italiano di Ruzzola a Toano sarà quindi non solo una festa sportiva, ma anche un simbolo concreto di amicizia e cooperazione internazionale, arricchendo ulteriormente il significato di questo importante anniversario della FIGeST.

La cittadinanza e tutti gli appassionati sono invitati a partecipare numerosi per assistere alle gare e celebrare insieme la ricchezza delle nostre tradizioni.