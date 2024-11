Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 14 novembre 2024

Tra la notte ed il mattino nuvolosità in intensificazione con precipitazioni, anche a carattere di rovescio, che dalla costa tenderanno a trasferirsi alle aree interne centro-orientali, interessando soprattutto le zone collinari e montuose. Brevi nevicate possibili fino a 800/1000 metri. Nel pomeriggio esaurimento dei fenomeni e schiarite sul settore centro-occidentale con nuvolosità che tenderà ad insistere sul settore orientale.

Temperature minime in aumento, comprese tra i 4/5 gradi delle pianure più occidentale ed i 7/8 gradi della costa. Massime in lieve diminuzione in pianura con valori tra 10 e 12 gradi, in calo più sensibile lungo i rilievi. Venti da nord-est deboli sulle pianure e sui rilievi con temporanee raffiche lungo il crinale appenninico, deboli-moderati con rinforzi lungo la costa ed il mare. Mare mosso sottocosta e molto mosso al largo con moto ondoso in graduale attenuazione dalla serata.

(Arpae)