‘Pagine di Musica’: venerdì nel ridotto del Pavarotti incontro con Carlo Fontana

Venerdì 15 novembre alle ore 18 il primo appuntamento di Pagine di Musica, nuova rassegna dedicata alle novità editoriali e ai loro autori. Il primo incontro sarà con Carlo Fontana, dirigente teatrale e uno dei protagonisti di cinquant’anni di vita musicale italiana.

Sarà l’avventura – Una vita per il teatro è il libro appena uscito per la casa editrice Il Saggiatore, il racconto autobiografico di una lunga storia di amore e passione, di una esistenza spesa al servizio dell’arte concepita come impresa corale e del teatro come fatto sociale. Linguaggio ed espressione di un’identità umana che ogni volta in scena riscopre se stessa. Sin da giovanissimo Carlo Fontana si è infatti occupato di critica teatrale per poi osservare da vicino, affiancandoli, il mestiere dei più grandi professionisti – da Antonio Ghiringhelli a Paolo Grassi, da Giorgio Strehler a Carlo Maria Badini – che hanno reso contemporaneo il teatro di prosa e il teatro lirico italiano. Dopo aver diretto la storica casa discografica Fonit Cetra, è diventato sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna e del Teatro alla Scala di Milano, dove ha impostato la politica del “doppio binario”, recuperando da un lato il dialogo con il pubblico borghese più dinamico e rendendo dall’altro l’opera accessibile al pubblico di massa. Ha infine affrontato l’enorme sfida del suo rinnovamento delle mura, dei meccanismi di scena, del finanziamento.

“Condurre il teatro come una famiglia” è stato il fil rouge della sua carriera e gli ha permesso di mantenere il giusto equilibrio tra loggionisti e nuovi adepti per un teatro moderno, efficiente, per tutti. L’autore ne parlerà al pubblico insieme al critico musicale Giancarlo Landini.