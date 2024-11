Elezioni regionali: spostamento sezione elettorale n. 7 a Fossa di Concordia presso la nuova Sala Civica

L’Amministrazione comunale di Concordia informa le elettrici e gli elettori residenti nella frazione di Fossa e iscritti alla sezione elettorale numero 7, che in occasione delle elezioni per il rinnovo del Presidente della Giunta Regionale e dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, fissate per domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024, il seggio elettorale numero 7, storicamente allestito presso la scuola dell’infanzia “Girasole”, sarà spostato presso la nuova Sala Civica di Fossa, posta all’incrocio tra via Martiri della Libertà e via Valdisole.

La proposta di individuazione di un nuovo seggio elettorale presso la Sala Civica di Fossa, che presenta caratteristiche tecniche e di sicurezza che consentono lo svolgimento delle consultazioni elettorali, era stata avanzata dall’Amministrazione comunale alla Commissione Elettorale Circondariale di Modena, che in data 8 novembre ha confermato lo spostamento del seggio elettorale numero 7.

L’individuazione di un locale alternativo alla scuola dell’infanzia “Girasole” di Fossa consente di evitare, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie, l’interruzione delle attività scolastiche, esigenza fortemente sentita dalle famiglie.

Elettrici ed elettori iscritti alla sezione elettorale n. 7, per esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni regionali di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024 dovranno quindi recarsi presso la Sala Civica di Fossa muniti di Tessera elettorale e documento di identità.