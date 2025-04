Il 6 aprile torna l’Archeotrekking alla Pietra di Bismantova

Domenica 6 aprile alle ore 10, da Piazzale Dante alla Pietra di Bismantova, torna l’Archeotrekking più avventuroso dell’Appennino. ArcheoVea impresa culturale e Altri Passi associazione di guide ambientali escursionistiche invitano a partecipare all’ escursione “Il Corredo della Principessa” tra la panoramica cima della Pietra di Bismantova e il sito archeologico di Campo Pianelli ai suoi piedi. Chi erano gli antichi abitanti di uno degli insediamenti più affascinanti dell’Età del Bronzo in Appennino? Come vivevano? Quali erano i loro culti? Attraverso le tappe che hanno portato alla scoperta del sito e dei reperti, ogni partecipante potrà soddisfare le proprie curiosità, ripercorrendo un viaggio nel tempo e nello spazio.

Durante la camminata sarà possibile ammirare il magnifico corredo funebre della principessa, fedelmente riprodotto in bronzo, con sapienti tecniche di archeologia sperimentale. I reperti originali sono invece esposti presso i Musei Civici di Reggio Emilia.

Si tratta di una escursione adatta a tutti: è richiesto abbigliamento ed equipaggiamento da trekking, e scarpe con suola scolpita. L’iniziativa si inserisce nel progetto ArcheoTrekking Pietra di Bismantova, ideato per valorizzare il sito archeologico di Campo Pianelli e far conoscere la storia della Pietra attraverso esperienze immersive e divertenti per tutta la famiglia e sostenuto dal Comune di Castelnovo Monti.

Dislivello 300 mt, sviluppo 4.5 km. Rientro previsto ore 13. Info e prenotazioni: archeotrekking@archeovea.it o via whatsapp 347 9596950.