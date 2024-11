Gravissimo incidente a Bibbiano: quattro feriti, due sono gravissimi

Quattro persone ferite, due delle quali in gravissime condizioni, sono il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamane poco dopo le 6:00 in via Corradini a Ghiardo di Bibbiano. I feriti viaggiavano su di un’autovettura che, nell’affrontare una semicurva è uscita dalla sede stradale schiantandosi contro un albero.

Un urto tremendo: due degli occupanti, un uomo di 37 anni ed una ragazza di 24, intrappolati nell’abitacolo, sono stati estratti dai Vigili del fuoco ed affidati ai sanitari del 118, sul posto anche con l’elisoccorso, che hanno provveduto al trasferimento in gravissime condizioni all’Ospedale Maggiore di Parma. Gli altri due feriti, un’altra donna ed un altro uomo, sono stati trasportati al Santa Maria di Reggio Emilia e non sarebbero in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorsi sanitari e ai Vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri.