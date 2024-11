Proseguono lunedì 11 novembre i concerti al Teatro Comunale di Modena

Il concerto, uno dei più attesi della stagione, vedrà i musicisti impegnati nell’esecuzione de La création du monde di Darius Milhaud, del Concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra di Maurice Ravel, delle variazioni su I got Rhythm di George Gershwin e del balletto Fancy Free di Leonard Bernstein.

Uno dei più acclamati direttori d’orchestra al mondo, Antonio Pappano ha collaborato con i maggiori teatri, dal Metropolitan di New York all’Opera di Stato di Vienna e di Berlino, dai Festival di Bayreuth e di Salisburgo al Teatro alla Scala di Milano. È stato direttore ospite delle Orchestre Filarmoniche di Berlino, Vienna, New York e Monaco, e dell’Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam. È stato nominato Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana e Cavaliere dell’Impero Britannico per i suoi servizi alla musica. La Chamber Orchestra of Europe è un complesso sinfonico che sin dalla sua fondazione nel 1981 ha stabilito stretti rapporti di collaborazione con i più grandi direttori d’orchestra: da Claudio Abbado, presenza fondamentale nei primi anni di attività dell’orchestra, a Nikolaus Harnoncourt, Bernard Haitink, András Schiff e Yannick Nézet-Séguin. Con più di 250 registrazioni al suo attivo, la COE ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui due Grammy e tre Gramophone Record of the Year Awards.

Il pianista Bertrand Chamayou si è esibito nelle più prestigiose sale concertistiche quali Théâtre des Champs Elysées di Parigi, Lincoln Center di New York, Herkulessaal di Monaco e Wigmore Hall di Londra. È stato ospite di importanti festival, tra cui il Mostly Mozart di New York, Lucerna, Salisburgo, Rheingau Musik e Beethovenfest di Bonn. Unico artista ad aver vinto per cinque volte il prestigioso premio francese “Victoires de la Musique”, ha un contratto di esclusiva discografica con Warner/Erato e ha ricevuto un premio ECHO Klassik nel 2016 per la sua registrazione dell’integrale delle opere di Ravel per pianoforte solo.

Biglietti Da € 17.50 a € 50 salvo riduzioni.

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.