Con l’arrampicata è ripartito il progetto Multisport ne’ Monti

Una nuova edizione del progetto Multisport ne’ Monti ha preso il via nei primi giorni della settimana. Grazie alla collaborazione delle esperte Guide Alpine della Pietra di Bismantova, la prima disciplina sportiva che gli studenti dell’IC Bismantova hanno potuto avvicinare è stata quella dell’Arrampicata. Oltre ad alcune classi coinvolte in orario curriculare, sono circa 40 gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del comune di Castelnovo ne’ Monti che hanno scelto di partecipare alle esperienze pomeridiane di approfondimento e pratica della specialità più caratteristica del territorio montano.

Il progetto Multisport ne’ Monti nel corso degli ultimi anni è diventato uno strumento didattico molto utile alla programmazione scolastica perché arricchisce di competenze le proposte dell’educazione fisica e nello stesso tempo permette a studenti e rispettive di famiglie di conoscere le opportunità di praticare sport offerte dal territorio. Spiega l’Assessore allo sport Carlo Boni: “Stiamo lavorando costantemente per sviluppare la pratica sportiva come elemento centrale per una prevenzione consapevole di molte patologie croniche, nella direzione di intercettare la malattia prima che si manifesti nella moderna ottica di una medicina di iniziativa piuttosto che di attesa. L’attività fisica in questo ha un ruolo fondamentale”.

La programmazione del progetto Multisport spalmata nell’intero anno scolastico 2024/2025 coinvolgerà tutte le classi dei plessi di Castelnovo ne’ Monti e di Felina ed in alcune occasioni intersecherà anche studenti degli istituti comprensivi di altri comuni dell’Appennino Reggiano per un totale di circa 500 giovani compresi in età fra 11 e 14 anni. Per l’anno scolastico appena iniziato il gruppo di docenti dell’IC Bismantova e lo staff tecnico di coordinamento della Cooperativa Sportiva di Comunità Quadrifoglio che gestisce il progetto hanno individuato le discipline sulle quali intervenire. Dopo cinque incontri nell’extra-scuola ed alcuni in classe finalizzati all’arrampicata sportiva, la rotazione già adottata nelle ultime edizioni ha determinato per l’anno in corso l’inclusione nel progetto di Tennis, Atletica Leggera, Bocce, Calcio, Orienteering, Scherma, Ultimate Frisbee, Flag Football e Pesca sportiva. La programmazione scolastica prevederà anche altre discipline come pallavolo, pallacanestro e dogeball gestite in proprio dai docenti ed altre proposte tramite il progetto ministeriale Scuola Attiva Junior. Il progetto è sostenuto dal Comune di Castelnovo ne’ Monti ed è candidato al riconoscimento della Legge 8 della Regione Emilia-Romagna.

L’estensione completa del nome del progetto è “Multisport ne Monti, sport, ambiente e stile di vita” in quanto le attività proposte grazie allo sport intersecano in diverse occasioni anche temi che abbracciano altre materie scolastiche. Alcune attività collaterali dell’anno in corso svilupperanno contenuti di educazione civica in quanto gli studenti saranno protagonisti in aula sui temi della disabilità e della sicurezza stradale. Un importante focus sarà dedicato alla carta etica dello sport della Regione Emilia-Romagna.

Alle tante società sportive dell’Appennino Reggiano che collaborano nel progetto si uniscono quest’anno anche due realtà reggiane: il Club Koala per la scherma e gli Hogs per il Flag Football.