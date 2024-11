Filctem-Cgil Bologna: incidente alla Reagens, campagna di assemblee sulla sicurezza

“Questa mattina alle ore 8.20 presso gli stabilimenti della Reagens spa di San Giorgio di Piano si è verificata una piccola esplosione ad uno dei siletti di carico dell’impianto M6 che ha coinvolto il dipendente che era impegnato nelle operazioni di carico delle polveri organiche non tossiche.

Il dipendente, ci riferisce di non aver riportato conseguenze gravi e che sta completando in queste ore i dovuti accertamenti clinici.

Da quanto sta emergendo dalle prime indagini effettuate sia dai vigili del fuoco, carabinieri e dall’Ausl, le misure di sicurezza presenti in azienda hanno impedito che l’esplosione si estendesse al restante impianto, circoscrivendola al siletto, non determinando conseguenze rilevanti all’impianto che, tra l’altro, non è stato messo sotto sequestro dalle autorità competenti.

Il presidio sindacale, a partire dalle RSU e dagli RSL della Reagens spa, è stato immediato e sta proseguendo.

Questo evento, avvenuto in un’azienda dove il presidio sindacale sulla sicurezza è quotidiano, pone l’attenzione sulla necessità di implementare ulteriormente lo sforzo di presidio e di prevenzione in tutte le aziende!

In considerazione della consapevolezza che il rischio zero non esiste, siamo altrettanto convinti che un sempre maggiore protagonismo dei lavoratori e delle loro rappresentanze sul tema diventi fondamentale; ma è altrettanto importante che ci sia un sempre maggior protagonismo delle Istituzioni che operano sul tema sicurezza nei luoghi di lavoro.

La sicurezza funziona se funziona tutto il sistema!

Se l’incidente avvenuto non si è trasformato nell’ennesima tragedia del lavoro è proprio perché le azioni preventive strutturate dal costante confronto sindacale hanno funzionato! Ma non ci basta!

Pertanto nei prossimi giorni verranno svolte, presso lo stabilimento, delle assemblee dove si discuterà e si approfondirà con tutte le colleghe e i colleghi le ulteriori necessità di natura preventiva da improntare in azienda, mettendo al centro un tema che riguarda tutte e tutti, nessuno escluso.

Ci auguriamo che il tema della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori diventi concretamente prioritario nell’agenda politica di tutte le Istituzioni del nostro Paese”.

(Filctem Cgil Bologna)