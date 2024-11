Dalla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano una colonna mobile in aiuto al canile di Castelnovo Sotto

A seguito dell’alluvione del Crostolo, oltre 80 cani erano stati portati in salvo e condotti in varie strutture del territorio in attesa di ripristinare le condizioni di agibilità del canile di Castelnovo Sotto. Ieri, alcune unità cinofile delle Polizie Locali dell’Emilia Romagna hanno fatto rete costituendo una colonna mobile che ha riportato tutti gli animali nel rifugio di Castelnovo Sotto, dopo che gli stessi erano stati ospitati nelle strutture del territorio, tra cui quelle di Bomporto e Bagnolo in Piano.

Grazie all’aiuto e alla solidarietà di moltissimi cittadini e di tanti Pet Store è stato possibile raccogliere cibo e altro materiale. Sono intervenuti in particolare con le unità cinofile delle Polizie Locali di Cesenatico, Appennino Reggiano, Bassa Reggiana, Terre di Castelli e Bassa Val Taro. L’attività è stata gestita dal coordinatore regionale per le Emergenze e Commissario di PL Corrado Bernardi, oltre che dal coordinamento della Protezione Civile regionale e di Reggio Emilia.

Un particolare ringraziamento va ai comandanti delle unità cinofile delle Polizie Locali che hanno contribuito con l’invio del loro personale. Grazie anche agli amministrazioni comunali di appartenenza per la particolare sensibilità dimostrata nella partecipazione a questa iniziativa.