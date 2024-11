Alluvione, il Comune di Bologna attiva uno sportello per orientare i cittadini

Da oggi è attivo uno sportello informativo e di mediazione per rispondere a dubbi e domande dei residenti colpiti dall’alluvione del 19 ottobre.

Scrivendo a infoalluvione@comune.bologna.it cittadini e cittadine, oltre a porre quesiti su questa nuova fase che si apre dopo l’emergenza, potranno anche organizzare insieme all’Amministrazione incontri nella propria via o nella propria zona a cui parteciperanno assessori e tecnici comunali, come annunciato dal Sindaco durante la conferenza stampa di giovedì scorso.

Il Comune in questo modo vuole essere al fianco dei cittadini in questa nuova fase di ricostruzione e conta dei danni.

Ha intanto superato quota 310mila euro la raccolta fondi attivata dalla Città metropolitana attraverso il Fondo sociale di comunità, sul conto corrente dedicato all’emergenza alluvione.

Per donare:

IBAN IT38 F030 6902 4771 0000 0300 304

Intestato a “Citta metropolitana di Bologna emergenza alluvione”. Se si effettua bonifico da home banking, consigliamo di fare attenzione a scrivere “Citta” senza accento sulla “A”, molte applicazioni infatti non consentono l’uso di lettere accentate.

Causale “Alluvione 2024”.

Per donazioni dall’estero Bic Swift BCITITMM.