Intervento dei Vigili del fuoco oggi a Bagnolo in via Labriola, dove due bambini di 3 anni e 6 mesi sono rimasti chiusi in casa. Si apprestavano ad uscire con la mamma quando il più grande, nel tentativo di aprire la porta di fatto l’ha chiusa a chiave, lasciando all’esterno la madre che aveva dimenticato dentro le chiavi. La squadra dei Vigili del fuoco intervenuta, non potendo aprire con i classici metodi, si è calata all’interno dal tetto.

Tutto è bene quel che finisce bene!