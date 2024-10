“Spazio Vitale” Legambiente alle Fiere d’Ottobre sassolesi

Nel pomeriggio di domenica 27 ottobre, Legambiente Sassuolo – Comuni Pedemontani Modenesi e FIAB Modena saranno presenti in piazza Martiri Partigiani con uno “spazio vitale” nell’area della piazza abitualmente adibita a parcheggio pubblico. In occasione delle Fiere d’Ottobre, le due associazioni si sono infatti attivate con una campagna di sensibilizzazione per l’uso dello spazio pubblico a beneficio di tutti e per l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata.

FIAB Modena per l’occasione allestirà un laboratorio per imparare ad andare in bicicletta e di educazione stradale con piccoli spunti di ciclomeccanica di base. L’attività, dal titolo “Togliamo le rotelle!” è rivolta a genitori e bambini dai 2 agli 8 anni. Iscrizione obbligatoria: https://bit.ly/senzaRotelleSassuolo

Legambiente allestirà spazi dedicati ad attività ricreative per tutte le età e installazioni di sensibilizzazione ambientale: sarà possibile cimentarsi in una partita a ping pong o biliardino, giocare alla “settimana”, sfidarsi nel gioco delle carte.

Le attività sono previste dalle ore 14.30.

Entrambe le associazioni saranno presenti e a disposizione per fornire informazioni sulle proprie attività e per il tesseramento.