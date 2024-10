Gruppo Hera, in un anno oltre 180 mila interventi di pulizia caditoie

Dallo scorso fine settimana, diverse squadre del Pronto Intervento Hera sono impegnate in coordinamento con le autorità, in varie attività legate al maltempo che ha colpito il Modenese. Tra queste, si conta anche la pulizia delle caditoie che devono essere liberate dalle foglie e dai detriti trasportati dalla pioggia.

La pulizia delle caditoie, però, è soprattutto una attività ciclica e programmata su cui il Gruppo Hera, ogni anno, mette in campo importanti risorse. Questi interventi fanno parte di una più ampia strategia finalizzata ad aumentare la resilienza delle reti per fronteggiare fenomeni atmosferici sempre più intensi.

Tale attività, grazie alla quale viene garantito un più regolare deflusso dell’acqua piovana, riguarda complessivamente circa 100 mila caditoie e oltre 18 chilometri di griglie poste su suolo pubblico nel bacino dei 26 comuni serviti in provincia di Modena. Nel solo comune di Modena la pulizia si svolge su circa 50.000 caditoie.

Oltre al cronoprogramma annuale, con frequenze superiori rispetto a quanto previsto dal disciplinare di servizio, Hera mette in campo ulteriori interventi di pulizia straordinari e mirati nelle aree più critiche, anche alla luce di precipitazioni sempre più intense, considerando assieme alle amministrazioni comunali le specifiche priorità locali.

Nel corso del 2023, si sono resi necessari oltre 180 mila interventi di pulizia.

Gli interventi possono essere svolti sia manualmente sia in modo meccanizzato, con l’ausilio di un mezzo dotato di sistema di aspirazione. La funzionalità di questi manufatti è oggetto di manutenzione costante ma purtroppo può essere compromessa rapidamente in caso di caduta foglie e accumulo detriti sulle strade. In particolare, in caso di precipitazioni estremamente intense o prolungate, la sola pulizia di griglie e caditoie non basta: la forza dell’acqua che scorre lungo le strade, portando con sé anche detriti, può infatti da sola provocare il fenomeno del ruscellamento che impedisce all’acqua di incanalarsi nei tombini. Non solo, volumi d’acqua straordinari possono anche comportare la saturazione della rete.

Si ricorda che per emergenze è sempre possibile contattare il servizio Hera di Pronto Intervento acqua e fognature al numero gratuito 800.713.900, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, festività comprese.