Il futuro del turismo in Appennino al centro di un’iniziativa di Lapam Confartigianato a Zocca con Claudio Visentin

Qual è il futuro del turismo per l’Appennino Modenese? Sarà questo il tema al centro del dibattito di un evento organizzato da Lapam Confartigianato a Zocca, in occasione della Sagra della Castagna. Quali sono i modelli corretti, le opportunità, i rischi? Quale la strategia da adottare? L’evento è pensato per gli stakeholder, cioè i soggetti del territorio coinvolti o che si possono coinvolgere, sul turismo in Appennino.

L’appuntamento è per mercoledì 23 ottobre, a partire dalle ore 19, al Teatro Comunale Il Blasco in Via del Mercato 104 a Zocca. Ospite dell’iniziativa sarà Claudio Visentin, giornalista, docente universitario e autore di libri di viaggio.

Nato a Milano nel 1964, Claudio Visentin da diversi anni trascorre sempre più tempo tra i boschi dell’Appennino ed è esperto di viaggi e turismo. Saggista e autore di libri di viaggio, è giornalista. Insegna Cultural History of Tourism nel Master in International Tourism.

L’evento è patrocinato dal Comune di Zocca: sarà presente il Sindaco Federico Ropa per un saluto introduttivo.

Per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il sito www.lapam.eu.