Maltempo, famiglie evacuate nel reggiano. A Santa Vittoria di Novellara rottura argine Tassone

Incessante lavoro dei Vigili del fuoco anche nel reggiano. A Bagnolo alcuni gruppi familiari sono stati evacuati a causa della tracimazione di un canale. 7 persone sono state invece recuperate da autovetture, ferme in strada con acqua in corrente, in Via Cella all’Oldo a Reggio Emilia.

A causa dell’allagamento del piano viabile, è momentaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 722 Var “Tangenziale di Reggio Emilia” al km 5,900 a Reggio Emilia.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Rottura argine canale Tassone a Santa Vittoria di Novellara.