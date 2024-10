Allerta rossa per il maltempo: a Modena chiuse le scuole

Piogge diffuse e persistenti, anche associate a rovesci temporaleschi di moderata-forte intensità, che potranno provocare l’innalzamento del livello dei fiumi Secchia e Panaro, così come dei corsi d’acqua del nodo idraulico modenese. Sono le previsioni per sabato 19 ottobre che hanno portato l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a diramare l’Allerta Rossa per criticità idraulica nel territorio di Modena (è Arancione per i temporali) dove il livello idrometrico dei fiumi, già interessati dalle piene in corso per le piogge della scorsa notte, potranno superare soglia 3.

È possibile, quindi, nel corso della giornata di sabato, la chiusura precauzionale al traffico di alcuni ponti. Proprio per evitare disagi nei trasferimenti stradali, il Comune di Modena ha condiviso con Provincia e Prefettura il provvedimento per la chiusura delle scuole nel capoluogo, in analogia con gli altri Comuni. L’ordinanza a Modena riguarda di fatto le superiori e le due medie Carducci e Sola solitamente aperte al sabato.

A Modena, nel frattempo, è già stato chiuso il ponte sul torrente Tiepido di via Curtatona e la Provincia ha chiuso quello di Navicello vecchio sul Panaro, all’innesto della strada provinciale 255 con la strada provinciale 2.

Nel monitoraggio di corsi d’acqua e argini sono impegnati i tecnici comunali, di Aipo, i volontari della Protezione civile; nel presidio della viabilità la Polizia locale. Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale.

Per la protezione civile è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.

I volontari del gruppo comunale di protezione civile hanno posizionato una motopompa su fossa Bernarda, alla Fossalta, per convogliare acqua nel lago di via Scartazza così da alleggerire la pressione sul nodo della Fossalta.

Con l’allerta Rossa ai cittadini si raccomanda di limitare gli spostamenti in automobile allo stretto necessario e di stare lontano da corsi d’acqua, ponti e strade sott’argine; di non utilizzare piani interrati e seminterrati e prepararsi se necessario a portarsi ai piani alti. Si suggerisce, inoltre, in particolare a chi vive nei pressi dei corsi d’acqua, di raggruppare gli effetti personali più importanti che potrebbero servire in caso di eventuale evacuazione (per esempio, chiavi di casa, soldi, documenti di identità, medicinali, impermeabili e vestiario di ricambio, bottiglia d’acqua e torcia) e di chiudere, in quel caso, le utenze di gas, luce e acqua.

Per le segnalazioni al Coc comunale si può telefonare al numero 059 2033745.