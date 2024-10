Unimore: seminario online “Il lavoro dopo la laurea. Opportunità e servizi per laureati con disabilità”

Nell’ambito dei laboratori di tecniche di ricerca del lavoro realizzati dall’Ufficio Placement di Unimore, in collaborazione con l’Ufficio Accoglienza Studenti con disabilità e DSA di Unimore e con l’Azienda regionale per il Diritto agli studi superiori Er-Go, martedì 22 ottobre dalle 14.30 alle 16.30, si terrà il prossimo seminario online, sulla piattaforma Teams, “Il lavoro dopo la laurea. Opportunità e servizi per laureati con disabilità”.

Gli incontri sono finalizzati a comprendere le strategie, gli strumenti e i canali di ricerca del lavoro più efficaci, con particolare attenzione ai servizi del territorio che si occupano di inserimento lavorativo di persone con disabilità (L.68/99).

Nel corso degli incontri, i referenti dei servizi per l’impiego del territorio forniscono informazioni utili sul collocamento mirato (L.68/99), i rappresentanti di cooperative sociali e/o agenzie per il lavoro descrivono i servizi in essere nelle loro organizzazioni finalizzati all’inserimento professionale di persone con disabilità.

Nel corso dell’appuntamento, che sarà aperto dal Delegato del Rettore alla disabilità e ai DSA Dott. Giacomo Guaraldi, sono previsti interventi dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia Romagna (come e perché iscriversi al collocamento mirato e i servizi forniti agli utenti), dell’Ufficio Placement di Unimore (servizi di intermediazione domanda/offerta di lavoro di Unimore), di Er.go – Servizio Orientamento al Lavoro (canali di ricerca, tecniche e strumenti più efficaci per la ricerca del lavoro) e dell’Agenzia per il lavoro UMANA (l’agenzia per il lavoro come canale di ricerca di opportunità di impiego per persone iscritte al collocamento mirato).

A seguire la Prof.ssa Maria Chiara Rioli del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, referente per il servizio civile universale, presenterà il bando del servizio civile digitale.

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il form https://forms.office.com/e/Q1cm2nSCBA

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Orientamento e Placement (cinzia.magnani@unimore.it) o l’Ufficio Accoglienza Studenti Disabili e con DSA (disabilita@unimore.it).