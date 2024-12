Eseguiti presso la sala ibrida dell’Ospedale Civile di Baggiovara i primi interventi di impianto di protesi valvolare aortica trans-catetere (TAVI)

Nel mese di novembre sono state eseguite le prime due sedute (4 Pazienti trattati) di impianto di protesi valvolare aortica trans-catetere presso l’Ospedale Civile di Baggiovara per il trattamento della stenosi valvolare aortica. Si tratta delle prime procedure svolte nell’ambito dello Studio TRACS, supportato dal Ministero della Salute nell’ambito del bando “Ricerca Finalizzata 2021” e che coinvolge le Cardiologie dell’azienda USL di Bologna, dell’Azienda USL di Reggio Emilia e dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara. Lo studio si propone di valutare se alcuni pazienti ad alto rischio cardiochirurgico ma con indica-zione a TAVI possano eseguire tale intervento anche in centri senza cardiochirurgia, con l’obiettivo di rendere più fruibile questa procedura.

Le procedure sono state eseguite con successo presso la Sala Operatoria Ibrida dell’Ospedale Civile di Baggiovara dal team della Cardiologia diretta dal dott. Stefano Tondi (in particolare dagli emodinamisti dott. Paolo Magnavacchi e dott. Daniele Iaccarino) in collaborazione con l’equipe della Chirurgia Vascolarediretta dal prof. Roberto Silingardi e con l’equipe di Anestesia e rianimazione diretta dalla dott.ssa Lesley De Pietri (in particolare dr.ssa Lucilla Bavutti e dr. Simone Sculli). Con loro il personale infermieristico e tecnici di radiologia del Blocco Operatorio.

“Tale patologia degenerativa – spiega il dott. Paolo Magnavacchi, responsabile dell’Emodinamica di Baggiovara – se non trattata adeguatamente al momento della diagnosi e comparsa dei sintomi, causa un rapido deterioramento delle condizioni generali con insorgenza di scompenso cardiaco e infine morte. Il trattamento può avvenire per via chirurgica tradizionale (intervento di sostituzione valvolare aortica) o per via percutanea, tramite l’impianto trans-catetere di valvola aortica (TAVI). Quest’ultima procedura consente il trattamento della stenosi valvolare aortica mediante un approccio mini-invasivo differente dalla cardiochirurgia tradizionale, utilizzando un catetere introdotto nell’arteria femorale, lungo l’aorta addominale e toracica fino a raggiungere la valvola aortica nativa, ove viene impiantata una nuova valvola. Questa procedura, inizialmente prevista solo per i pazienti giudicati inoperabili dal cardiochirurgo, negli ultimi anni ha raccolto evidenze scientifiche sempre più solide al punto che ad oggi è raccomandata in prima scelta nei pazienti con più di 75 anni”.

“La nostra equipe – aggiunge il Dott. Daniele Iaccarino, del team dell’emodinamica di Baggiovara – esegue routinariamente da anni tali procedure presso l’Hesperia Hospital vista l’indicazione fino ad ora ad eseguirle in centri con cardiochirurgia in sede. Lo studio “TRACS”, cui il nostro centro ha aderito grazie anche all’ampiezza di vedute del Dott. Tondi. Tale studio risulta particolarmente interessante in quanto potrebbe aprire pionieristicamente la strada, come già avvenuto in passato per molte altre procedure di cardiologia interventistica, all’esecuzione routinaria di tali procedure in centri senza cardiochirurgia, rendendone in tal modo più fruibile l’accesso ad un maggior numero di pazienti. Le quattro procedure ad oggi eseguite sono risultate efficaci e prive di complicanze, anche grazie alla perfetta integrazione delle varie figure mediche specialistiche con il personale tecnico ed infermieristico coinvolto”.